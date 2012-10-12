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Alevi Derneği Başkanı Doğan'a KCK'dan 18 yıl hapis

Dersim Alevilik İnanç ve Kültür Akademisi Derneği Başkanı Aysel Doğan, örgüt yöneticiliğinden 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

12 Ekim 2012 20:42

Malatya'da terör örgütü PKK'nın üst yapılanması KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, Dersim Alevilik İnanç ve Kültür Akademisi Derneği (DAKAD) Başkanı Aysel Doğan, örgüt yöneticiliğinden 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar DAKAD Başkanı Aysel Doğan, Tunceli Belediye Meclis Üyesi Nuray Atmaca, BDP Eski Tunceli İl Başkanı Amber Bakıray ile BDP Tunceli İl Yöneticisi Evin Balta avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. 

Sanıkların esas hakkındaki savunmalarını yapmalarının ardından duruşmaya 5 dakika ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. 

Aysel Doğan'ı terör örgütü yöneticiliği suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıklar Atmaca, Bakıray ve Balta'ya örgüt üyeliğinden 9'ar yıl hapis cezası verdi. 

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Tunceli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, terör örgütü PKK'nın üst yapılanması KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Doğan, Balta, Atmaca ve Bakıray, 28 Eylül 2011 tarihinde Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. 

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