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Dairede mahsur kalan kızı, itfaiye ve polis kurtardı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta bir arkadaşıyla gittiği dairede mahsur kalan S

10 Haziran 2018 20:33

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta bir arkadaşıyla gittiği dairede mahsur kalan S.A. isimli kız çocuğu, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, bu sabaha karşı merkez Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı\'ndaki bir apartmanda meydana geldi. Bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonunda S.A.nın yardım istediğini gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler, kapının kilitli dairesini açamayınca itfaiyeden yardım istedi. Ekipler, 18 yaşından küçük olan kızı, itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen S.A., Çocuk Şube Müdürlüğü\'ndeki ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.

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