Daire Başkanı otomobilinde intihar etti (2)

BELEDİYE ÖNÜNDE TÖREN

Manisa\'da, otomobilinde intihar eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Ahmet U. için görev yaptığı Belediye önünde tören düzenlendi. Törene, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, belediye çalışanları, hayatını kaybeden Ahmet U.\'nun annesi Birsen U., babası Tevfik U. ve eşi Damla U. kucağında 9 aylık bebeğiyle katıldı. Ahmet U.\'nun cenazesi, cenaze aracıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi önüne getirildi. Törende, anne Birsen U.\'nun \"Neden gittin oğlum erkenden, kuzum\" diye feryat etmesi yürekleri dağladı. Ahmet U.\'nun eşi Damla U. da \"Neden gittin, seni seviyorum\" diyerek bir anda yere yığıldı. Damla U.\'yu yakınları sakinleştirdi. Törende bazı belediye personeli de gözyaşlarına boğuldu.

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, uzun yıllardır Ahmet U. ile birlikte çalıştıklarını ve bir kardeş gibi gördüğünü söyledi. Konuşması sırasında gözleri dolan Başkan Ergün, \"Bugünü yaşayacağımızı hiç aklımıza getirmezdik. Bunu bize bugün yaşattığı için üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Değer miydi? Erken gittin Ahmet, olmadı Ahmet\" dedi.

Başkan Cengiz Ergün\'ün konuşmasının ardından vefat eden Ahmet U. için dua edildi. Ahmet U.\'nun cenazesi, gözyaşları içinde, defnedileceği memleketi Afyonkarahisar\'ın Dinar ilçesine gönderildi.



Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)



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