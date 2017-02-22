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Ekonomi
Deutsche Welle

Daimler Rusya’da Mercedes üretecek

Alman otomotiv devi Daimler, Rusya’da ilk üretim merkezini inşa ediyor. Moskova yakınlarındaki işletmede 2019 yılından itibaren arazi araçları ve sedan otomobiller üretilecek.

22 Şubat 2017 01:35

Merkezi Stuttgart kentinde bulunan Alman otomotiv devi Daimler, Rusya'da ilk fabrikasını kuruyor. Daimler'den yapılan açıklamada, Moskova yakınlarında kurulacak üretim merkezinde 2019 yılından itibaren arazi taşıtları ve sedan otomobil üretimine başlanacağı bildirildi. Üretim merkezine 250 milyon euroluk yatırım yapılacağı ve gelecekte burada bin kadar kişinin istihdam edileceği kaydedildi. Rusya'da üretim merkezi açılacağına ilişkin planlar 2016 yılında kamuoyuna yansımıştı. Gerekli anlaşmaların imzalanmasıyla planlar kesinlik kazanmış oldu.

Daimler'in Mercedes birimi yönetim kurulu başkanı Markus Schäfer, Rusya'nın Mercedes-Benz için stratejik açıdan önemli ve büyüyen bir pazar olduğuna dikkat çekerek, 'bölgesel üretimle Rus müşteriye daha yakın olunacağını ve şirketin küresel rekabet gücünün artacağını' kaydetti.

Sektör uzmanları Alman otomotiv devinin Rusya’da yatırım kararıyla zor bir piyasaya adım attığına dikkat çekiyor. Rusya'da ekonomik sıkıntılar otomobil piyasasına olumsuz etki etse de lüks otomobillere talebin olumsuzluklardan etkilenmediği biliniyor. Daimler açıklamasında da "Piyasadaki kısa vadeli gelişmelerden bağımsız olarak Rusya'ya güvenildiği' belirtildi.

Daimler'in rekabet içinde olduğu Almanya'nın diğer büyük otomotiv devleri BMW ile VW uzun süredir Rusya'da üretim yapıyorlar.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/ÇA/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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