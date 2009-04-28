Daimler, Chrysler’deki hisselerinden vazgeçiyor

Alman otomotiv şirketi Daimler, ABD'li otomotiv şirketi Chrsyler'daki yüzde 19,9 hissesinden vazgeçiyor.



Daimler şirketi, Chrysler'daki yüzde 19,9 hissesinden vazgeçmek konusunda Chrysler, Chrysler'ın yüzde 80,1 hissesini elinde bulunduran Cerberus yatırım şirketi ve U.S. Pension Benefit Guaranty şirketi ile anlaşmaya vardığını açıkladı.



Anlaşmaya göre, Daimler, Chrysler'a verdiği 1,9 milyar dolar tutarındaki krediyi unutacak. Daimler, Chrysler'ı sattığında verdiği bu krediyi 2008 yılı mali bilançosunda zaten sildiğini belirtti.



Daimler ayrıca, anlaşma uygulamaya geçtiğinde Chrysler'ın emeklilik fonuna 200 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bu para eski DaimlerChrysler şirketinin emekli fonu için kullanılacak.



Daimler, anlaşmanın ikinci çeyrekte vergi öncesi gelirlerini 700 milyon dolar azaltmasını beklediğini bildirdi.



Anlaşmayla birlikte Chrysler ve Cerberus da Daimler aleyhine geçmişle ilgili herhangi bir iddiada bulunmayacak.



Daimler, 1998 yılında satın aldığı Chrysler'ın yüzde 80,1 hissesini 2007 yılında Cerberus'a satmıştı.



Chrysler UAW Anlaşması



Bu arada Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) üyeleri Chrysler ile yapılan geçici anlaşmaya onay verirse, UAW, yeniden yapılandırılan Chrysler'ın yüzde 55 hissesine sahip olacak ve şirketin emekliler için sağlık hizmetleri sandığı yönetim kurulunda bir sandalyeyle temsil edilecek.



Anlaşmayla, İtalyan otomotiv şirketi Fiat Chrysler'ın yüzde 35 hissesini alacak, şirketin yüzde 10 hissesi ise ABD hükümeti, şirkete borç veren bankalar ve hedge fonlar arasında paylaştırılacak.



UAW liderleri, Chrysler ile yapılan geçici anlaşmanın üyelerince oylanması sürecinin yarına kadar tamamlanması gerektiğini söylediler.



ABD Başkanı Barack Obama yönetimi, 1 Mayısa kadar Chrysler'ın Fiat ile ortaklık anlaşmasına varması, borçlarını azaltması ve sendikayla olan istihdam konularını çözmesi gerektiğini bildirmişti.



ABD yönetimi, Chrysler'ın kendinden istenenleri zamanında yerine getirmesi halinde Chrysler-Fiat ortaklığına 6 milyar dolara kadar yeni kredi vereceğini açıklamıştı.



ABD hükümetinden daha önce 4 milyar dolar alan Chrysler, 500 milyon dolar daha almayı bekliyor.