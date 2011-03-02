-DAİLY TELEGRAPH'TAN TAZMİNAT KAZANDI LONDRA (A.A) - 02.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz Daily Telegraph gazetesine karşı açtığı hakaret davasını kazandı. İngiliz yüksek mahkemesinde bugün yapılan duruşmada, gazetenin iddialarının somut temele dayanmadığına ve haberin doğru olmadığına karar verildi. Mahkeme ayrıca gazetenin Erdoğan'a tazminat ödemesine karar verdi. Erdoğan'ın avukatı Emma Edhem, duruşmada, Daily Telegraph gazetesinin yanlış iddiaları içeren haberi Eylül 2010'da yayımladığını hatırlatarak, gazetenin dün hem internet sitesinde, hem de dünkü baskısında, yayımladığı haberle ilgili özür dilediğini belirtti. Edinilen bilgiye göre gazete Erdoğan'a 25 bin sterlin (yaklakış 66 bin lira) tazminat ödeyecek. Daily Telegraph gazetesi geçen eylül ayında yayımladığı bir haberde "İran'ın AK Parti'ye 25 milyon dolarlık bağışta bulunduğunu" iddia etmişti.