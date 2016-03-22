Daily Telegraph: Türkiye'nin yasaları mülteci anlaşmasını felç edebilir

İngiltere'nin popüler gazetelerinden Daily Telegraph, Türkiye'deki yasal mevzuatın Avrupa Birliği (AB) ile Ankara arasında imzalanan ve Pazar günü yürürlüğe giren göçmen anlaşmasını uygulanamaz hale getirebileceğini söyledi. Gazete AB'nin Türkiye'yle imzaladığı 6 milyar Euro'luk anlaşmanın kaosa doğru sürüklendiği ve Türkiye'de yasaların mülteci anlaşmasını felç edebileceği ifade edildiği haberde Afgan ve Iraklıların Türkiye'ye iade edilmekten kurtulabileceği de yazıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Daily Telegraph'da yer alan yazı şöyle:

"AB'nin Türkiye'yle imzaladığı 6 milyar Euro'luk anlaşma kaosa doğru sürüklenirken, binlerce Afgan ve Iraklı Türkiye'ye iade edilmekten kurtulabilir. Türk hükümetinden yetkililer Afganlara ve Iraklılara mülteci statüsü verilmesi için Ankara'dan beklenen yasal değişikliklerin gündemde olmadığını söyleyerek Brüksel'e büyük bir darbe vurdu. AB, yasal değişikliklerin anlaşmanın sağlıklı bir hukuki zemine oturması için şart olduğunu söylüyordu.

Türkiye'deki mevcut yasalar sadece Suriyelilere potansiyel mülteci statüsü veriyor. Ancak Yunan adalarına ulaşanların yüzde 24'ü Afgan, yüzde 15'i ise Iraklı.

Türkiye - AB anlaşmasına dair belirsizlikler devam ederken göçmensler de Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye devam ediyor. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 20 Mart tarihinden bu yana Midilli'ye ulaşan göçmen sayısı 1600'ü aştı.

"Midilli Adası Valisi Spiros Gallinos,varılan anlaşmaya kuşkuyla yaklaşarak 'Nasıl uygulanacağı belli değil. Aceleye getirilmiş bir karardı. Bir buçuk yıl boyunca oyalandılar sonra da bir gecede bir plan hazırlayıp bizden de iki gün içinde uygulamamızı istediler'

"Yunanistan'a destek için adalara gönderilmesi planlanan 2 bin 300 yetkilinin gelecek Pazartesi'den önce görev yerlerine ulaşması beklenmiyor.

"Midilli'de görev yapan bir polis memuru ise 'Verilen talimatlar her saat değişiyor diyerek yaşanan karmaşayı özetliyor.

"Midilli Adası Belediye Başkanı'na danışmanlık yapan Marios Andriotis ise Türkiye zirvede verdiği sözleri tutmadığını ifade ederek 'Başından beri AB yetkililerine söyledik. Mülteci kayıtlarının Türkiye'de alınması ve korunmaya muhtaç kişilerin Yunanistan'a getirilmelerini teklif ettik' diyor ancak Brüksel'den 'Türklerden sözlü güvence aldık, yasalarını değiştirecekler' yanıtını aldıklarını söylüyor.

"Ancak konuyla ilgili konuşan bir Türk diplomat 'Türkiye'nin yeni yasal düzenlemelere ihtiyacı yok' diyor.

"Anlaşmayı daha da karmaşık hale getiren şey ise Türkiye'nin 'Kimse zorla sınırdışı edilemez' demesi oldu.

"Yunanistan'ın adalarda dikenli tellerle çevreli gözaltı merkezleri inşa ederken ve bölgede 1000 askeri görevlendirmeye hazırlanırken Türkiye'den bu açıklamaların gelmesi AB'yi şaşkına çevirmiş durumda.

"Tüm yasal ve lojistik kuşkulara rağmen AB yönetimi planı uygulamakta kararlı. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in sözcüsü, 'Planı uygulamamız gerek. Tartışmalara ayıracak zamanımız yok' diyor."