Daily Telegraph: Türkiyeliler öç almak istiyor, 'Suriyelileri öldürün'

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Cumartesi günü yaşanan ve 46 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırılar, İngiliz basınında geniş yer buldu. Gazeteler, sınır bölgesinde büyük paniğe yol açan saldırının ardından ‘Suriye’deki iç savaşın Türkiye’ye sıçradığını’ belirtti.

İngiltere'de gazetelerin çoğu Reyhanlı'da meydana gelen bombalı saldırıyı dış haberler bölümünde manşetten duyurdu.

Gazeteler, Reyhanlı’da yaşanan saldırının ‘Suriye’deki iç savaşın Türkiye’ye sıçramasına neden olduğunu’ belirtirken, ‘müdahale baskısı altında olan Başbakan Erdoğan’ın itidal çağrısı yaptığını’ ifade etti.

Guardian: Erdoğan Suriye'ye müdahale etme yönünde baskı altında

Guardian gazetesi de Reyhanlı'daki patlamayı dış haberler bölümünün manşetine taşıyan gazetelerden.

Gazete, 46 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın ardından Türkiye ve Suriye karşılıklı birbirlerini suçlarken, Suriye'deki çatışmaların yayıldığına dair endişelerin arttığını söylüyor. Guardian Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'yi, Türkiye'yi kabus senaryosuna çekmeye çalışmakla suçladığını, buna karşılık Şam'ın da Reyhanlı'da olanlarla alakası olmadığını söylediğini yazıyor.

Erdoğan'ın sorumlulardan hesap sorulacağını söylediğini hatırlatan gazete Suriye Bilgilendirme Bakanı Omran al-Zoubi'nin şu sözlerine yer veriyor:

“Suriye hiçbir zaman bu veya bunun gibi bir eylemde bulunmadı, bulunmayacaktır da, çünkü değerlerimiz buna el vermez. Bu eylem hakkındaki tüm sorular Erdoğan'a yöneltilmelidir. O, ve partisi bu olaydan sorumludur. Yurtdışından silahların, patlayıcıların, mayınların, araçların, paranın ve katillerin Suriye'ye geçmesine izin vererek Türkiye sınır bölgelerini uluslararası terörizm merkezlerine çevirdi.”

Daily Telegraph: Suriyelileri öldürün: Türkiye’nin öç isteği

Daily Telegraph gazetesi, dış haberler bölümünün manşetinde "Suriyelileri öldürün: Türkiye'nin öç isteği" başlığı altında gazeteci Richard Spencer'ın Reyhanlı'dan izlenimlerini aktarıyor. Spencer'ın izlenimleri şöyle:

“Reyhanlı'da kalabalık Hawam ailesinin içecek tezgahına doğru yürürken 'Suriyelilere ölüm' diye bağırıyordu. Halep'ten kaçıp Türkiye'ye sığınan aile daha çok Suriyelilere satış yapıyor. Ve Cumartesi günü yaşanan bombalı saldırıdan sonra hedef haline geldiler.

18 yaşındaki Ridar Hawam, '60 veya 100 kişi kadardılar' diyor ve ekliyor: ''Sizler Suriyelisiniz, bize saldırıyorsunuz' diye bağırıyorlardı. Tüm Suriyelileri, çocukları bile vurup öldürmeleri gerektiğini söylediler.'

Cumartesi öğleden sonra yaşanan çifte bombalı saldırıda ölen 46 kişinin arasında üç Suriyeli de vardı. Ama bu, Reyhanlı halkının mültecilere ve onları oraya getiren kişi olarak gördükleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a olan öfkelerini dindirmeye yetmedi.”

Aynı konuda Times gazetesi de patlama sırasında Reyhanlı'da bulunan ve kendilerine tercüman olarak çalışan Abo Shaden'in izlenimlerini aktarıyor. Shaden'ın izlenimleri şöyle:

“Patlamadan sonra insanlar sarsılmış, bağırıyorlardı. Türkler çok kızmış, Suriyelileri sorumlu tutuyordu. Olayın üstünden 15 dakika geçtikten sonra Suriyeli olduğumdan dolayı insanlar kaçmamı söyledi.”

Financial Times: Erdoğan itidal çağrısı yapıyor

Reyhanlı'daki çifte bombalama olayının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'nın yapacağı ABD gezisine olası yansımalarını Financial Times için Daniel Dombey kaleme almış.

Dombey'nin makalesi şöyle:

“Türkiye'nın sınır bölgesi bulunan [Reyhanlı'da] patlayan iki bomba, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Obama'yı ziyareti öncesi ülkenin içinde bulunduğu ikilemi gözler önüne seriyor. Türk yetkililer Reyhanlı'daki bombalamadan Suriye istihbaratını ve Türk işbirlikçilerini sorumlu tuttu.

(…) Bir askeri operasyonun veya etnik çatışmanın tehlikelerine dikkat çekercesine Erdoğan itidal çağrısında bulundu. Şam olayla alakası olmadığının altını çizerken de Türkiye İçişleri Bakanı Muhammer Güler saldırının 'Suriye istihbarat birimi Mukhabarat'la yakın ilişkide olan bir örgüt tarafından yapıldığını' söyledi.

İstanbul'da bulunan Kadir Has Üniversitesi'nden Soli Özel de bu olayın 'Türkiye'yi bir ikilemde bıraktığını' belirtiyor ve ekliyor: 'Olay Türkiye'nin zayıflıklarını gösteriyor… Türkiye artık Suriye'deki iç savaşın bir parçası.' Ankara, Suriye politikasının ülke içinde beğenilmemesi ve muhalefetin bu siyasetin değiştirilmesi çağrılarından dolayı zor günler geçiriyor.

(…) Geçen hafta Amerikan kanalı NBC'ye konuşan Erdoğan, 'ABD'nin daha fazla sorumluluk alıp daha fazla adım atmasını istiyoruz' demişti. Kendisi Suriye'deki rejimin kimyasal silah kullandığının 'kesin' olduğunu iddia etmiş, bunun da Obama için bir 'kırmızıçizgi' olduğunu hatırlatmıştı.

Ama Obama hükümeti doğrudan askeri bir operasyon konusunda istekli değil. Onun yerine Amerikalı yetkililer, Körfez ülkeleri gibi Türkiye üzerinden Suriyeli muhaliflerin silahlandırılması fikrini ortaya atıyor. Yine de Washington'ın odaklandığı fikir, Rusya'yla birlikte Suriye üzerine bir konferans yapılması.”

Sunday Telegraph: Suriye’deki iç savaş Türkiye’ye sıçradı

“Suriye Türkiye'yi bombaladı” başlıklı haberde, bunun Suriye'deki ayaklanmanın başlamasından bu yana Türkiye topraklarında meydana en kanlı olay olduğu belirtildi ve Türk yetkililerin saldırıdan Esad yönetimini sorumlu tuttuğunu aktardı.

Haberde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Suriye istihbaratını olağan şüpheli saydıkları açıklamasına yer verildi.

Observer gazetesi de Türk hükümetinin saldırıdan sonra Esad yönetimini uyardığını belirtti. Gazete, saldırının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin hemen öncesine rastladığını belirtti.

Gazete, görüşmelerde ana gündem maddesinin Suriye olacağını kaydetti.

BBCTürkçe