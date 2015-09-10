Daily Telegraph: Türkiye'de iç savaş kaygısı artıyor

Daily Telegraph gazetesi, HDP binaları ve Hürriyet gazetesini hedef alan saldırıların yeni bir iç savaşın başlaması kaygılarını artırdığını yazdı. Gazete, 100'den fazla kent ve kasabada HDP binasının saldırıya uğradığını, partinin Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 1 Kasım seçimlerinin risk altında olduğunu söylediğini aktardı.

BBC'de yer alan habere göre, Financial Times gazetesi de güneydoğudaki savaşın Türkiye'nin en büyük kentlerinde yankılanmaya başlamasının daha büyük çaplı bir etnik çatışma riskini artırdığını yazdı.

Yazıda özetle şöyle deniyor:

"Komşu ülkeler, Suriye ve Irak'taki kargaşanın gölgesinde yaşanan ve giderek tırmanan bu gerilim nedeniyle, birçok Türk '30 yıllık savaşın en yoğun olduğu günlere geri mi dönüyoruz?' diye sormaya başladı.

'Etnik çatışma riski'

'Güvenlik uzmanı Ali Nihat Özcan, 'Kentlerde büyük çaplı bir etnik çatışma ve şiddet riski var. Durum çok hassas' diyor.

"On binlerce MHP taraftarı sokaklara dökülerek PKK'nın saldırılarını protesto etti."

"Bu arada, İslami kökenli hükümeti eleştiren seküler Hürriyet gazetesi, 48 saat içinde ikinci kez saldırıya uğradı. 100 kadar kişi, Hürriyet'in İstanbul'daki ana binasına taş attı. Gazetenin Ankara matbaası da saldırıya uğradı."

"HDP'nin Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, devleti Kürtlere karşı bir linç kampanyası yürütmekle suçladı."

"Şimdi Türkiye'deki hava seçimlerden sonraki havadan çok farklı. Haziran seçimlerinden sonra hiçbir parti parlamento çoğunluğunu sağlayamayınca, birçok Türk bir koalisyon hükümetinin kurulacağı ve bunun da sosyal kutuplaşmayı azaltacağını ummaya başlamıştı."

"Ama koalisyon görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı ve 1 Kasım'daki seçimlerden önce güneydoğudaki savaş yıllardır görülmedik bir yoğunluğa ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kazanımı için gerilimi tırmandığı suçlamalarını bastırmaya çalışıyor."

"Doğu ve güneydoğudaki birçok kentte olağanüstü hal uygulanıyor. Atlantik Konseyi'nden Aaron Stein, ordunun doğu ve güneydoğuda, Cizre'de yapmaya çalıştığı gibi kent merkezlerine girmesi halinde, ABD'nin PKK'nın Suriye'deki kardeş örgütüyle IŞİD'e karşı işbirliği yapmasının zorlaşacağını söylüyor."