Daily Telegraph: Türkiye-Hırvatistan maçında terör saldırısından korkuluyor

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Fransa'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) güvenlik açısından en riskli 5 maçtan birinin 12 Haziran'da Paris'te oynanacak olan Türkiye-Hırvatistan karşılaşması olacağını yazdı.

Daily Telegraph, karşılaşmada "terör saldırısı" düzenlenmesinden korkulduğunu ve Hırvat seyircilerin sicillerinin de hiç de iyi olmadığını vurguladı.

Gazetenin spor ekindeki haberin başlığı "EURO 2016, ne kadar güvenli olacak?"

Daily Telegraph'ın spor muhabiri Ben Rumsby, 10 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Fransa'da organize edilecek turnuvanın, Avrupa'nın barış döneminde gördüğü en büyük güvenlik operasyonlarından birine sahne olacağını belirtiyor.

Fransa hükümeti ay başında turnuva boyunca yaklaşık 100 bin polis, asker ve özel güvenlik görevlisinin görev yapacağını açıklamıştı.

Ülkede 13 Kasım'da 131 kişinin öldüğü Paris saldırıları sonrası ilan edilen olağanüstü hâl de turuvayı da kapsayacak şekilde Temmuz ayı sonuna dek uzatılmıştı.

EURO 2016 süresince takımların kalacağı otellerde, stadyumlarda, taraftarlar için hazırlanan özel bölgelerde (Fan zone) ve toplu taşıma araçlarında yoğun güvenlik önlemleri alınacak.

'En riskli' 5 maç

Ben Rumsby'e göre turnuvada "yüksek riskli" olarak görülen beş maç, maçların tarihleri ve oynanacakları kentler ise şöyle:

İngiltere-Rusya 11 Haziran Marsilya

İngiltere-Galler 16 Haziran Lens

Türkiye-Hırvatistan 12 Haziran Paris

Almanya-Polonya 16 Haziran Paris

Ukrayna-Polonya 21 Haziran Marsilya

Daily Telegraph'daki haberde, Türkiye-Hırvatistan karşılaşması ile ilgili şu yorum yapılmış:

"Paris'teki büyük Türk toplumu, Türkiye'nin turnuvadaki ilk maçında güç gösterisi yapacak. Bu da karşılaşmanın, muhtemel bir terör saldırısı için hedef olabileceği yönündeki korkuları artırıyor. Hırvatistan seyircisinin de geçmişte bazı maçlarda olay çıkardığı biliniyor."

EURO 2016 elemelerinde Milano'da oynanan İtalya-Hırvatistan maçı, Hırvat taraftarların bulunduğu bölümden sahaya atılan meşaleler nedeniyle iki kez durmuştu.

Maçta çıkan olaylar nedeniyle 17 kişi gözaltına alınmış, Hırvatistan Takım Teknik Direktörü Niko Kovac olaylar nedeniyle özür dilemişti.