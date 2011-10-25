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Dünya

Daily Telegraph: Kazakistan Blair'le anlaştı   ANKARA (A.A)

25 Ekim 2011 13:30

-Daily Telegraph: Kazakistan Blair'le anlaştı   ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Kazakistan, ülkeye yeni yatırımları çekmek amacıyla danışman olarak eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'le anlaştı. El Arabiya'nın İngiltere yayımlanan Daily Telegraph gazetesine dayandırdığı habere göre, Blair, Kazakistan hükümetiyle bir yıllığına 12,7 milyon dolara anlaştı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı ise anlaşma yapılan kişinin Blair olduğunu doğrulamaktan kaçındı, ancak bazı yabancı yetkililerle temasları olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Altay Abibbulayev, gazetecilere yaptığı açıklamada, önde gelen birkaç yabancı hükümet yetkilisinin, Kazakistan'ın ekonomi politikası, kamu yönetimi meseleleri ve uluslararası politikalar konusunda danışmanlık yapma davetine cevap verdiğini belirtti. Sözcü, bu kişilerin arasında Blair'ın da yer aldığı bazı eski hükümet başkanlarının bulunduğunu söyledi.

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