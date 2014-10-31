Daily Telegraph: IŞİD üyesi genç Türk Viyana'yı bombalayacaktı

Daily Telegraph gazetesi, IŞİD'in Viyana'da 14 yaşındaki bir Türk genci kentte bombalı saldırılar yapmaya ikna ettiğini yazdı.

Haberde, IŞİD'in 25 bin dolar (yaklaşık 55 bin Türk Lirası) teklif ettiği 14 yaşındaki gencin tutuklandığı belirtildi.

Buna göre gençler kentte birkaç bombalama gerçekleştirecekti.

Yetkililerin gençle ilgili bilgi vermezken, Avusturya medyası gencin göçmen Türk bir aileden olduğunu ve 8 yıldır Avusturya'da yaşadığını öne sürdü.

Şüpheli gencin Salı günü tutuklandığı öğrenildi.

Gazete, bombalamanın Batı tren istasyonunda planlandığını ve kentin en kalabalık hattı olan bu istasyonun günde 40 bin yolcu tarafından kullanıldığını yazdı.

Medya gencin IŞİD tarafından internet üzerinden ikna edildiğini yazarken, Avusturyalı yetkililer bu soruya yanıt vermedi.

Ancak savcılıktan yapılan açıklamada, gencin birden fazla kişiyle irtibatta olduğu belirtildi.

Şüphelinin genç yaşına rağmen bombayacağı yerleri 'profesyonelce seçtiği' ifade edildi.

Gencin henüz bir bomba yapmadığı ancak bomba yapımına dair detaylı araştırma yaptığı ve bazı malzemeleri sipariş konusunda da hazırlık yaptığı kaydedildi.

Şüphelinin intihar saldırısı planlamadığını yazan gazete, gencin "Suriye'de cihatçılara katılmak istediğini ve başarılı bir bombalama yapması halinde cihada katılma imkanının doğacağını söylediğini" belirtti.