Daily Telegraph: Esad İran'dan klor bombası mı alıyor?

Dailiy Telegraph gazetesi , İran'ın Suriye'ye kimyasal silah sağladığı yönünde şüpheler olduğunu yazdı. Gazetenin haberinde, Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçaklarının İran havalimanlarında uydu fotoğrafları ile görüntülendiği belirtiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İran'ın Çin'den sipariş ettiği 10 bin klor bombası başlığının bir kısmının Suriye'ye sevkedilmiş olabileceği söylenen haberde, "Batılı yetkililer Suriye askeri kargo uçaklarının İran ile rutin kullanılan uçuş hatları oluşturduğunu söylüyor" deniyor.

Haberde Batılı güçlerin istihbaratlarına da yer veriliyor ve Esad rejimi ile İran arasındaki askeri kargo trafiğinin Ocak ayının sonunda başladığına dikkat çekiliyor.

Esad rejiminin muhaliflere karşı düzenli olarak klor bombası kullandığı yönündeki iddiaların Birleşmiş Milletler gözlemcileri tarafından incelendiği de haberde hatırlatılıyor.