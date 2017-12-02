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Daily Sabah: Türkiye Zarrab davasını BM'ye taşıyacak

Daily Sabah’a göre Ankara, ABD’nin Türkiye vatandaşlarını yargılayamayacağı iddiası ile BM’ye başvuracak

02 Aralık 2017 03:48

İran’a yönelik yaptırımların delinmesi ile ilgili Halkbank eski genel müdür yardımcısının yargılandığı ve Reza Zarrab’ın ilk önce sanık sonra da tanık olarak yer aldığı dava devam ederken, Türkiye’nin konuyu Birleşmiş Milletler’e götüreceği iddia edildi.

Daily Sabah’ta yer alan haber göre, Türk yetkililer davanın Türkiye’ye karşı politik bir hal aldığı değerlendirmesini yaptı ve davayı Birleşmiş Milletler’e (BM) taşıma kararı aldı. Daily Sabah’a göre Ankara ABD’nin Türkiye vatandaşlarını yargılayamayacağı iddiası ile BM’ye başvuracak. Davada sunulan belgelerin yasadışı olduğu iddiası da Ankara tarafından BM’ye taşınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan davayla ilgili yaptığı açıklamada "Davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olanı yaptık. Biz ABD'ye böyle bir taahütte bulunmadık. Ambargoyu biz ihlal etmedik" demişti.

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