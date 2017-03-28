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Daily Mail'den cinsiyetçi manşet!

Daily Mail'in İngiltere ve İskoçya'nın kadın başbakanlarının görüşmesine ilişkin manşeti tepkiye yol açtı

28 Mart 2017 12:24

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İngiliz Daily Mail gazetesi, İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon ve İngiltere Başbakanı Theresa May'ın bacaklarının ön plana çıktığı bir fotoğrafı manşetine taşıyarak, "Brexit'i unut, bacak yarışını kim kazandı?" başlığını attı. Daily Mail'in bu manşeti İngiltere'de 'cinsiyetçilik' tepkisine yol açtı.

İki kadın liderin Glasgow'da gerçekleştirdiği görüşmede çekilen fotoğrafın taşındığı manşet, birçok İngiliz bakan ve milletvekili tarafından eleştirilirken, "Yıl 2017; Daily Mail'den utanç duyuyoruz; aptalca ve saldırganca" gibi ifadeler kullanıldı. 

Sosyal medyada bazı kullanıcılar da, manşet görselini erkek politikacıların şortlu fotoğraflarıyla montajlayarak tepkisini ortaya koydu.

İskoçya, AB'den ayrılmak istemiyor

İskoçya Başbakanı Sturgeon, Avrupa Birliği'nden ayrılmamak için Birleşik Krallık'tan ayrılmak istediklerini dile getiriyordu. Sturgeon, İngiltere'den ayrılmak amacıyla ikinci bir bağımsızlık referandumu yapılması konusunda görüşmeler başlatmıştı. Ancak, Londra'daki terör saldırısı üzerine görüşmeler askıya alınmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May de, şimdi İskoçya’da bağımsızlık referandumu yapılması için uygun zaman olmadığını söylemiş, önce Brexit sürecine yoğunlaşmaları gerektiğini kaydetmişti.

 

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Daily Mailcinsiyetçi manşetİngiltereİskoçyaTheresa MayNicola Sturgeon

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