Daily Mail: Türkiye'de IŞİD militanlarına sahte pasaport satılıyor

Suriye'de savaşmış IŞİD militanlarının Avrupa'ya giden mültecilerin arasına karışabilmek için Türkiye'de sahte Suriye pasaportları aldığı iddia edildi. Güneydoğu Anadolu bölgesine giden Daily Mail muhabiri Nick Fagge, 2 bin ABD doları karşılığında sahte pasaport, Suriye kimlik kartı ve ehliyet alabildiğini yazdı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İngiltere'de yayınlanan Daily Mail gazetesinin muhabiri Nick Fagge'ın 2 bin Dolar karşılığında aldığı kimlik belgelerinin üzerinde muhabirin fotoğrafı ve geçen yıl Halep'teki çatışmalarda ölmüş bir kişinin adı var. Muhabire bilgi veren kaçakçılar, boş pasaport defterlerinin çatışmalar sırasında ele geçirildiğini ve sahte belgelerin düzenlenmesinde kullanıldığını söylüyor.

Daily Mail'in haberinde kimlik belgelerinin Avrupa ülkelerinde iltica başvurularının kabulünü kolaylaştırdığı için, cihatçı gruplar dahil farklı çevreler tarafından tercih edildiği belirtiliyor. Nick Fagge, "Bize sahte belgeleri satan kişi çok sayıda IŞİD militanına pasaport satmakla övünüyordu. Böylece mültecilerin arasına gizlenerek Avrupa'ya gitmeyi amaçladıklarını anlattı. Doğru zamanı bekleyip tekrar IŞİD adına mücadeleye devam etmek isteyenler de var" diyor. "Güvenlik gerekçesiyle" sahte pasaportların Türkiye'nin hangi ilinde teslim alındığı açıklanmıyor.

'Batılı ülkelerde saldırılar düzenlemek için organize olabilirler'

"IŞİD militanları Avrupa'ya giriş yaptıktan sonra Batılı ülkelerde saldırılar düzenlemek için organize olabilir ya da Suriye'de işledikleri suçları geride bırakabilirler" ifadeleri yer alan haber şöyle devam ediyor:

"Son gelişmeler Lübnan'nın 'Avrupa'ya giden her 100 Suriyeli mülteciden ikisi IŞİD için savaşmış cihatçılar' açıklamasının üzerine geldi. Lübnan Eğitim Bakanı Elias Busaab, İngiltere Başbakanı David Cameron'a Beyrut ziyareti sırasında IŞİD'in militanlarını Avrupa'ya sızmak üzere eğitimler verdiğini söylemişti.

'Herkes Suriyeli olmak istiyor'

Daily Mail muhabiri, sahte Suriye belgelerinin ekonomik göçmenler tarafından da kullanıldığını aktarıyor ve "Suriyelilerin iltica başvurularının kabul edilmesinin neredeyse kesin olduğunu düşünen çok sayıda göçmen, kendisini Suriyeli olarak tanıtarak Avrupa'ya gitmeye çalışıyor" diyor. Muhabire konuşan bir kaçakçı ise "Artık herkes Suriyeli olmak istiyor. Çünkü tüm ülkeler Suriyelilerin iltica başvurularını onaylamaya başladı" diye konuşuyor.

'Iraklıların, Filistinlilerin hatta Cezayirliler dahi sahte Suriye pasaportu taşıyor'

Kaçakçılardan birisi Daily Mail'e "sahte pasaport" sürecini şöyle anlatıyor:

"Boş pasaport defterleri ve pasaportlara isimleri işleyen yazıcılar çatışmalar sırasında cihatçı gruplar tarafından ele geçiriliyor. Suriye'de yapılan sahte pasaportlar Türkiye sınırına getiriliyor. Kaçakçılar, pasaportları teslim aldıktan sonra Türkiye'de teslimatı yapıyor.

AB'nin sınır güvenliğinden sorumlu Frontex de sorunun farkında olduklarını, ne boyutta olduğunu tespit etmeye çalıştıklarını ifade ediyor. Frontex'ten yapılan açıklamada "Son veriler sahte evrakların arttığını gösteriyor. Iraklıların, Filistinlilerin hatta Fas ve Cezayirlilerin dahi sahte Suriye pasaportları taşıdığı tespit edildi" dendi.