Daily Mail, Prens Andrew'un Jeffrey Epstein'in evinde kaldığını ortaya çıkardı

Kraliçe Elizabeth'in cinsel taciz ve çocuk istismarıyla suçlanan oğlu Prens Andrew'un sözcüsü prensin bir dönem aynı suçlamayla tutuklanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in evinde kaldığına ilişkin iddialara yanıt vermeyi reddetti. Öte yandan Daily Mail gazetesi, Prens'in 2011'de Epstein'in evinde kaldığına dair belgelere ulaştı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Prens Andrew daha önce Jeffrey Epstein'in evinde kaldığını reddederken Daily Mail gazetesi bu hafta Prens'in 2001 yılında New York'ta Epstein'e ait bir evde kaldığına dair bir faks ortaya çıkardı.

Prens'in Epstein'in evinde kaldığına işaret eden belgelerde ABD'ye yapılan üç günlük seyahate ait bilgiler görüldü. Belgelerde 11 Nisan 2001'le ilgili "üç saatlik özel zaman" ibaresi de dikkati çekti.

Mail'in çıkardığı bilgilerle ilgili açıklama talebine Prens Andrew'un sözcüsünün yanıtı "Hiçbir açıklama yapmayacağız" oldu.

Prens Andrew'un Epstein'in çocuk istismarı ve taciz ağında yer alan isimlerden biri olduğuna dair ilk haberler Virginia Roberts isimli bir kadının 17 yaşındayken Prens'le cinsel ilişkiye zorlandığını açıklamasıyla çıkmıştı. Andrew iddiaları reddederken ABD yargısının Epstein ile ilgili yürüttüğü davada ifade vermeyi reddediyor.