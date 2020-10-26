Daily Mail: Pogba, Fransa millî takımını bırakmayacak

Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'nın Fransa futbol milli takımını bırakacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Orta Doğu merkezli bazı haber kuruluşları, Macron'un İslam'la ilgili yorumlarından sonra Pogba'nın milli takım için bir daha oynamayacağına dair bilgiler aldıklarını iddia etmişti.

Daily Mail'in aldığı bilgilere göre Pogba bu yönde bir karar vermedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, "Fransa'da İslamcılar huzur içinde uyuyamayacaklar. Korku taraf değiştirecek" açıklamasında bulundu.

Macron, derste düşünce özgürlüğü konusu işlenirken Hz.Muhammed karikatürlerini kullanması sonrası radikal İslamcı olduğu tahmin edilen bir saldırgan tarafından başı kesilerek öldürülen öğretmen Samule Paty'yi anma töreninde "Karikatürlerden ve çizimden vazgeçmeyeceğiz" demişti. Ayrıca Fransa'da cinayet sonrası İslamcı çevrelere yönelik polis baskınları artırılmıştı.

Pogba 2019'd katıldığı bir podcast programında "daha iyi bir insan olmak için İslam'a döndüğünü" söylemişti.