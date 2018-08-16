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Dünya

Daily Mail: Katar'dan Türkiye'ye 12 milyar yatırım desteği

Aynur Tattersall / Londra, 16 Ağustos 2018 (DHA) - İngiliz Daily Mail gazetesi, Türkiye’nin para biriminin dolar karşısında gerilemesinin ardından Katar’ın Türkiye'ye 12 milyar dolar yatırım yapma sözü verdiğini yazdı

16 Ağustos 2018 15:17

Aynur Tattersall / Londra, 16 Ağustos 2018 (DHA) - İngiliz Daily Mail gazetesi, Türkiye’nin para biriminin dolar karşısında gerilemesinin ardından Katar’ın Türkiye\'ye 12 milyar dolar yatırım yapma sözü verdiğini yazdı. 
Gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çarşamba günü , Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başkent Ankara’da bir araya geldiğini  ve  basına kapalı geçen görüşmenin ardından Şeyh Temim\'in, Türkiye’ye 12 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladığını yazdı. 
Haberde, NATO müttefiki Türkiye’ye Körfez devleti Katar’ın  yatırımının Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybının hemen  sonrasında geldiğine dikkat çekilerek,  Katar’ın desteğiyle finansal piyasalara ve bankalara hızla kaynak girişi sağlanacağı iddia edildi. 
Gazete ayrıca  ABD\'nin Türkiye\'den ithal ettiği çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini iki katına çıkardığına dikkati çekti. Haberde,  Türkiye’nin hemen ardından ABD’den yapılan bazı ithal mallara konan vergilerin artırıldığı ve Erdoğan’ın  iPhone\'a da boykot uygulayacağını açıklamasına yer verildi. 

 

 

 

 

 

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