Daily Mail gazetesinin sahibinden Google'a dava: "Arama motoru manipüle ediliyor"

İngiliz Daily Mail gazetesi ve MailOnline internet sitesinin sahibi Associated Newspapers, arama motoru Google'a "arama sonuçlarını manipüle etmekle" suçlayarak dava açtı.

BBC'de yer alan habere göre, Associated Newspapers Google'ın internet reklamları üzerinde çok fazla kontrolü olmasıyla ve başka kurumları öne çıkararak kendi linkini geride bırakmakla suçladı.

Kurum, Google'ın yeteri kadar reklam alanı satmayan yayıncıları "cezalandırdığını" iddia etti.

Google, iddialara "Asılsız" yanıtını verdi. Örnek olarak, Oprah Winfrey'nin Prens Harry ve Meghan Markle'la söyleşisinden sonra programcı Piers Morgan'ın açıklamalarını görmek isteyen kullanıcıların daha küçük çapta sitelerin haberlerini daha önce gördüğü gösterildi.

Daily Maily editörü Peter Wright, Google'ın "rekabet dışı" davrandığını söyledi.