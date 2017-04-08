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Dünya

Daily Mail, ABD’nin Suriye’de kimyasal saldırı düzenleme planını konu alan makaleyi kaldırdı

2013 yılında yayımlanan makale, ABD'nin Suriye'ye yönelik müdahalesinin ardından kaldırıldı

08 Nisan 2017 22:44

Daily Mail gazetesi muhabiri Louise Boyle'nin 2013 tarihli ve ​“ABD’den Suriye’de kimyasal saldırı düzenleme ve bunun suçunu Esad yönetimine atma planına destek” başlıklı yazısı, Suriye'nin İdlib kentinde yaşananlar ve ABD'nin bunu gerekçe gösterip Şayrat hava üssünü vurmasından sonra, internet sitesinden kaldırıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, 2013 yılında yayınladığı ve ABD’nin Suriye’de kimyasal saldırı düzenleyip suçu (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad’a atma planı içeren makaleyi sitesinden kaldırdı.

​“ABD’den Suriye’de kimyasal saldırı düzenleme ve bunun suçunu Esad yönetimine atma planına destek” adıyla yayınlanan makalenin yazarı Louise Boyle, ABD’nin planına göre, kimyasal saldırının, uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye’deki askeri faaliyetlerine hız vermesi için bahane olması gerektiği iddialarını ortaya attı.

​​Boyle, kamuya açık hale getirilen ve Beyaz Saray’ın, suçu Esad’a atılabilecek kimyasal saldırı planına onay verdiği iddia edilen bazı e-mailleri kaynak gösterdi. ​Makale, İngiltere merkezli müteahhit şirket Britam Defence’in üst düzey yöneticileri arasında yapılmış olan elektronik yazışmaları ortaya çıkardı. Yazışmada, Washington’un onayladığı şemaya göre, Suriye’de muhalifler tarafından organize edilecek kimyasal saldırının Katar tarafından finanse edileceği ileri sürüldü.

​Kaldırılan makalenin yazarı, söz konusu yazışmaların Malezyalı bir hacker tarafından yayınlandığını açıklamıştı.

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