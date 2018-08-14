Daha sıkı para politikası için TOBB ve TÜSİAD'dan çağrı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğince (TÜSİAD), Türk Lirası'nın Dolar ve Euro karşısında tarihinin en düşük seviyelerini görmesine neden olan ekonomik gelişmeler ve hükümetin bu konuda şu ana kadar aldığı önlemlere ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Açıklama, TOBB ve TÜSİAD'in gerçekleştirdiği istişarelerin ardından yapıldı.

"Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyası azimle destek olmaya kararlıdır" denilen açıklamada, Türkiye ekonomisinde gerek küresel gelişmeler gerekse iç dinamikler nedeniyle hassas bir dönem içinde bulunulduğu ve bu durumun reel ekonomi üzerinde kalıcı bir etkiye neden olmaması için gerekli tedbirlerin gecikmeden alınması gerektiği belirtildi.

Merkez Bankası'nın Pazartesi günü likidite yönetimi için attığı "olumlu adımların" yanı sıra kurun istikrara kavuşması için daha sıkı bir para politikasına geçilmesi için çağrıda bulunulan açıklamada, "Sıkı para politikasını destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikası en kısa sürede açıklanmalı, enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için güven verici somut bir yol haritası bir an önce hazırlanmalı, en önemli ekonomik partner olan Avrupa Birliği ile ilişkiler yeniden olumlu çerçeveye kavuşturulmalı, ABD ve Türkiye mevcut sorunların stratejik ortaklık çerçevesinde diplomasi yoluyla ve ivedilikle çözülmesi için çaba göstermeye devam etmeli" denildi.

TOBB ve TÜSİAD, "İş dünyası olarak, gerekli önlemlerin uygulanmasıyla ekonomimizin yeniden dengelenerek sürdürülebilir büyüme sürecine süratle döneceğine inancımız tamdır" ifadesini kullandı.

Albayrak yabancı yatırımcılarla görüşecek

Hükümetin krizi aşmak için attığı adımlar çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Perşembe günü yabancı yatırımcılarla bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Albayrak toplantıda, son ekonomik gelişmeler sonrasında küresel yatırımcılara mesajlarını iletecek. Ajansı, telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki yatırımcılar başta olmak üzere dünya genelinde 750-1000 katılımcının iştirak etmesinin beklendiğini bildirdi.

Türk basınındaki haberlerde, toplantının Deutsche Bank, Citi, HSBC ve DOME koordinasyonunda düzenleneceği ifade edildi.

Sanayicilere destek programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise sanayicilere yönelik 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuğunu açıkladı.

Sanayi ve Telnoloji Bakanı Mustafa Varank, Varank, Sanayi Destekleri (SADE) ve Arayüz Destekleri (AYDE) olarak sadeleştirilen bu yeni destek sistemine "TEYDEB 2.0" adının verildiğini belirterek, programa ilişkin şu bilgileri verdi:

"1 Ağustos itibarıyla SADE kapsamında açılan çağrıya başvuracak projeler için 200 milyon lira bütçe ayrıldı. Bu sene açılacak tüm TEYDEB çağrıları aracılığıyla hayata geçirilecek projelere üç yılda 1,2 milyar lira kullandıracağız."

DW/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe