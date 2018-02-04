Daha önce 'tahliye' kararı vermişti; AYM, Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tedbir başvurusunu reddetti

Daha önce Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararına rağmen yerel mahkemece serbest bırakılmayan gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan, tahliye edilmelerine yönelik tedbir talebinde bulundu. AYM ise yaşam ya da maddi manevi bütünlük ile ilgili ciddi bir tehlike bulunduğu durumlarda tedbir kararı verilebileceğini belirterek talepleri reddetti.

AYM’nin gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında hak ihlali kararı vermesinin ardından yargılamaları yapan İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza Mahkemeleri, AYM’nin yerel mahkeme yerine geçerek görev gaspında bulunduğunu öne sürmüş ve tahliye kararı vermemişti. Üst mahkemelere yapılan itirazların reddedilmesinin ardından başvuru yolları da tüketilmişti.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre yerel mahkemeler düzeyinde herhangi bir başvuru yolu kalmayınca Alpay ve Altan, avukatları aracılığıyla AYM’ye tahliye edilmelerine yönelik tedbir başvurusunda bulundular.

Alpay’ın avukatı Aynur Tuncel Yazgan, başvuruda, AYM’den ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmasını da talep etti. Avukat Yazgan, kararı yerine getirmeyen hâkimler hakkında disiplin soruşturması açılması için Hâkimler Savcılar Kurulu’na yazı yazılmasını da istedi.

Öncelik var tedbir yok

AYM de başvuruları 2 Şubat Cuma günü inceleyerek, tedbir taleplerini reddetti. Kararlarda, Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’da ve Anayasa Mahkemesi içtüzüğünde başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşılması halinde tedbir kararı verilebileceği belirtildi. Mahkeme ayrıca, Alpay ve Altan’ın serbest bırakılmamalarının başvurunun esasına ilişkin olduğunu belirterek, işlerin niteliği gereği esas ile birlikte karara bağlanması gerektiğini, bu nedenle tedbir talepleri konusunda karar verilmesine yer olmadığını savundu. Mahkeme, işin mahiyetini de gözeterek başvuruların esasının incelenmesine öncelik verilmesine karar verdi.

Hukuka uygun değil

Altan’ın avukatlarından Ergin Cinmen, tedbir talebinin reddedilmesine ilişkin şunları söyledi:

“Tedbir talebi reddedildi ancak başvuruyu öncelikli incelemeye aldı. Kısa bir süre içinde yeni başvurumuzu karara bağlayacağını düşünüyorum. AYM’nin başvurucunun yaşam hakkının tehlikede olduğu zamanlarda veya cezaevinde kalmasının tehlikeli olduğu durumlarda tedbir kararı verdiğini biliyoruz. AYM’nin pratiği bu ancak maruz kaldığımız hukuka aykırılık çok ağır. AYM’nin bu durumu görmesi lazımdı çünkü daha önce bu şekilde kararlar verdi. Tedbir talebinin reddine ilişkin kararı hukuka uygun olarak görmüyoruz.”