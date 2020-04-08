Daha önce 'Ligler niye tatil edilsin' diyen Ağaoğlu fikir değiştirdi: Futbol konuşmak mümkün değil

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye'nin Koronavirüs sürecini en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacağına kalpten inandığını belirtirken, "Hayallerimize ne kadar yakın olsak da bu dönemde futbol konuşmak mümkün değil" dedi.

Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında, “Ülke olarak, devlet büyüklerimizin dikkat ve gayretleri ile bu işi en başından itibaren sıkı tuttuk. Sıkı tutmaya da devam ediyoruz. Hayatın her alanında, ekonominin her sektöründe, gündelik hayatımıza derinden tesir edecek kadar sıkı bir şekilde yapılan kısıtlamalar ve alınan tedbirler, bu salgının ne kadar ciddi olduğunun bir göstergesi” diye konuştu.



Türkiye'nin, bu süreci en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacağına kalpten inandığını belirten Ağaoğlu, “Ancak hayatın durma noktasına geldiği bu dönemde, futbol oynamak gibi futbol konuşmanın da pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Hayallerimiz için ne kadar gayretkeş çalışmış olsak da, hayallerimize ne kadar yakın olsak da…” ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu daha önce ne demişti?

Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldığı maçın ardından "Öyle 1-2 kulübün ligler tatil edilsin bilmem ne. Niye tatil edilsin? İki gün öncesine kadar gündemde hiç böyle bir şey yokken 3 gün içerisinde liglerin tatil edilmesi için tamamen tatil edilmesi için doğan sebepler neler? Demek ki birileri bir şey bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.