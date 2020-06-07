Daha önce imam hatip yapılmak istenen Atatürk'ün Yalova'daki mirası TOKİ'ye tahsis edildi

Mustafa Kemal Atatürk'ün hazineye bağışladığı ve üzerinde Ankapark adıyla 750 milyon dolara metal mezarlığı kurulan Atatürk Orman Çiftliği arazisinden sonra şimdi de Yalova'da Atatürk'ün millete bağışladığı tarım arazisi, Millet Bahçesi yapılıyor.

Millet Çiftliği, 1929 yılında Atatürk tarafından tarımsal üretimi teşvik için satın alınmıştı. Millet Çiftliği halen “Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü” olarak kullanılan 113.4 dekar büyüklüğünde olan Hazine'ye ait taşınmaz, 20 Mayıs 2020 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısı ile “Millet Bahçesi” yapılması için TOKİ'ye tahsis edildi.

"Atatürk'ün mirasına saygısızlık, tarıma ihanettir"

CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel yaşanan olaya sert tepki gösterdi. Özel, "Bu bölgenin tarım dışı amaçla kullanılıp millet bahçesine dönüştürülmesi, Atatürk'ün mirasına saygısızlık, Yalova'ya ve Türk tarımına ihanettir. Burası birinci sınıf tarım arazisi. ‘Yalova benim kentimdir' diyen Atatürk'ün Türk tarımının geliştirilmesi için millete bağışladığı arazidir. Bu yanlıştan dönün, tarım arazilerine dokunmayın" dedi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Remzi Suiçmez de, "Ankara'daki AOÇ gibi, Yalova'daki Millet Çiftliği de Atatürk'ün vasiyetine bu duruma getiriliyor. Talan bugün de devam ettirilmek isteniyor. Bu yanlıştan ivedilikle dönülmeli" açıklaması yaptı.

Tarımsal faaliyetler sürüyor

Sözcü Gazetesi'nden Deniz Ayhan'ın haberine göre; 11 Haziran 1937'de Atatürk'ün vasiyetiyle Türk Milleti'ne bağışlanan çiftlik, 1938 yılında Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu'na devredildi. 1950 yılında Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ve Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine alındı.

1961'de Yalova Bahçe Kültürleri Bölge Araştırma Enstitüsü kuruldu. Halen Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü adıyla tarımsal faaliyetlerine devam ediyor. Enstitüde bugüne kadar toplam 3 bin 704 çeşit, gen kaynaklarında muhafaza edilirken,114 yeni çeşit geliştirilerek üretime kazandırıldı.

Daha önce de imam hatip yapılmak istenmişti

2015 yılında da Yalova'daki Millet Çiftliği'nin 20 dönümlük alanına İmam Hatip Lisesi ve Külliyesi yapılması için Ensar Vakfı ile sözleşme imzalanmıştı. Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Emin Ergun bu girişimi yargıya taşımış ve Danıştay 6. Dairesi, arazinin Araştırma Enstitüsü'nde kalmasının kamu yararı olduğuna karar vermiş, sözleşmeyi iptal etmişti.