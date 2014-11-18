Daha önce güçlendirme kararı alınan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin tadilatı 2017’ye ertelendi!

Marmaray ve İSKİ tünel çalışmalarında ciddi hasar oluştuğu için boşaltılan ancak daha sonra tekrar hizmete alınan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin binasında tadilat 2017’ye bırakıldı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak, hükümetin sağlık ve eğitim alanında uyguladığı politikaları eleştirdi. Sağlık hizmetini kamu hastaneleri ve üniversitelerin verdiğini belirten Parlak, “Kamu hastanelerine hükümet aşırı destek verirken aynı destek üniversitelere verilmiyor” dedi.

Kapılarına kilit vurulacak

Bugün’den Nesrullah Sonay’ın haberine göre, üniversitelerdeki tıp fakültelerinin büyük bir ekonomik darlık içerisinde olduğunu belirten Parlak, “İflasın eşiğindeler. Yakında kapılarına kilit vurulacak. Belki de istenilen bu. Neden? Çünkü üniversitelerin de Sağlık Bakanlığı’na bağlanması amaçlanıyor. Artık üniversite klinikleri boşaldı. Üniversiteler sağlığa yönelik yüzde 100 hizmet veren yer olmaktan çıktı. Her gittiğimde içim sızlıyor” diye konuştu. Sağlıkta çıkarılan her yasanın tıp fakültelerine sorulmadan çıkarıldığını ifade eden Parlak, "Sağlıkta ne yapılabilir, en iyi hizmet nasıl verilebilir, kapıdaki kuyruklar nasıl azaltılır yaşayan bilir. Bunları tıp fakültelerine sormazsanız ortada koca bir delik oluşur. Seçmenin kulağına güzel şeyler söyleyerek bu sorunu çözemezsiniz" dedi.

Hastaneler açıldı doktor yok

Prof. Dr. Parlak, sağlık alanında ciddi sıkıntılar bulunduğunu öne sürdü. “Eğitim ve sağlığın yeteri kadar gelişmediği ülkelerde ileriye dönük sıkıntılar baş gösterir” diyen Parlak, “Büyük hastaneler yapıldı, içinde doktor yok. Ülke çok acıklı bir hal aldı. Sorunu çözmek için benden olan, olmayan mantalitesini kaldırmamız lazım” dedi. Sağlık Bakanlığı da “Tıp fakülteleri bakanlığa devredilecek mi” sorusunu yanıtsız bıraktı.

Tabutta tedaviye devam

Bu arada İstanbul Üniversitesi yönetimi, Marmaray inşaatı ve İSKİ tüneli çalışmaları sonrasında çökme noktasına gelen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’yle ilgili tartışılacak bir karara imza attı. Üniversitenin son Akademik Kurul toplantısında inşaatların 2017 yılında başlamasına karar verildi. Marmaray inşaatıyla hasar gören İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, İSKİ’nin kazdığı tünel sonrası tahrip olmuştu. Blok halindeki binalarda ciddi çatlaklar olunca 3 yıl önce ‘güçlendirilmek’ için boşaltılmıştı. Ancak hastane yönetimi bir süre önce hiçbir güçlendirme yapılmayan hasarlı binalara yeniden taşınmıştı. Konuyla ilgili başvurduğumuz İstanbul Üniversitesi yönetimi herhangi bir açıklama yapmadı. SES sendikası Aksaray Şube Başkanı Aydın Erol, “Sıvalar insanların başına düşmeye başladı. Çatlak kolonlar sıvayla kapatılıyor” diye konuştu.