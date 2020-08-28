Daha İyi Yargı Derneği’nden yargı için özeleştiri ve yapay zekâ çağrısı

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Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Mehmet Gün, yaklaşan adli yıl açılışı öncesinde, yargının özeleştiri yapması çağrısında bulundu. Yapay zekânın yargı alanında kullanımına ilişkin dünyadaki örnekleri anlatan Gün, bu konuda milli bir platform kurulması düşüncelerini Adalet Bakanlığı’na da ilettiklerini anlattı.

Basın mensupları ile online toplantıda bir araya gelen Gün, derneğin faaliyet alanları ile ilgili bilgi verdi. Yeni adli yılın başlayacağını anımsatan Gün, “Yargının bu adli yıl açılışında samimi bir özeleştiri yapması gerekiyor. Aslında adli tatili yanlış bulanlardanım. Bu iş yükü söz konusuyken adli tatilin olmaması gerekir. Yargının tatile gitme hakkı yoktur. Ancak yine de adli yıl açılışı yargının özeleştiri yapması için bir fırsat. Hukukun üstünlüğü, yürütme gücünün hukuka uyarlılığı, kamu görevlilerinin hesap verebilirliği, temel haklar ve özgürlüklerin kullanımı konusunda yargının mutlaka özeleştirisi gerekli” diye konuştu.

İngiltere’de 3, Almanya’da 3-4 ayda bitirilen aynı konudaki bir davanın Türkiye’de 3-4 yıl sürdüğüne dikkati çeken Gün, hem bu konuda hem de Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun BM kararlarına uygunluğu konusunda da yargının samimi bir özeleştiri yapması gerektiğini vurguladı. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay’a yönelik eleştirilerini sıralayan Gün, bu konularda her kurumun özeleştiri yaparak hareket etmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Yapay zekâ için milli platform

Yapay zekânın yargı alanında kullanımına ilişkin dünyadaki örnekleri anlatan Gün, Türkiye’nin de bu konuda harekete geçerek, milli bir teknoloji oluşturması gerektiğini söyledi. Adalet Bakanlığı’na Hukuk Yapay Zekâ Milli Platformu oluşturulması düşüncelerini aktardıklarını belirten Gün, demokratik standartlar ve yargı bağımsızlığının yapay zekânın kullanımı açısından önem taşıdığını, hem bu konularda hem de yapay zekâ kullanımında paralel bir ilerleme gösterilmesi gerektiğini ifade etti.