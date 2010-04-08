'Daha iyi teklif gelirse ayrılmayı düşünürüm'

T24 -

Uruguay'daki 1050 Radyosu'na özel bir açıklama yapan Lugano, Dünya Kupası'ndan sonra başka takıma transfer olup olamayacağıyla ilgili bir soruya, ''Her zaman yeni teklifler geliyor ama buradan ayrılmam için çok iyi bir şey olmalı. Burada ailem çok iyi uyum sağladı, kulüpte çok sevilen ve saygı gösterilen biriyim. Üstelik ekonomik kısmı da çok iyi. Herşey burada kendimi çok rahat hissetmemi sağlıyor. Eğer buradakinden daha iyi bir teklif gelirse düşünürüm'' cevabını verdi.Lugano, Dünya Kupası'nı her futbolcunun yaşamak istediğini dile getirerek, 2010 Dünya Kupası öncesinde zafere çok aç bir takım olduklarını ve Uruguay'ı tekrardan dünya futbolunun en yüksek yerine getirme şanslarına sahip olduklarını savundu.