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Spor

'Daha iyi oynamalıyız'

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, şampiyon olmak için daha iyi oynamaları gerektiğini söyledi.

14 Şubat 2009 02:00

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, şampiyon olmak için daha iyi oynamaları gerektiğini söyledi.

Michael Skibbe, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, şampiyonluk için kazanmak gerektiğine işaret etti.

"Eğer şampiyon olmak istiyorsak daha iyi oynamalıyız" diyen Skibbe, takımın artık puan kaybına tahammülünün olmadığını vurguladı.

Skibbe, şöyle konuştu:

"İlk yarıda daha fazla gol pozisyonuna girdik ama değerlendiremedik. İkinci yarıda golden sonra oyun düzeni bozuldu. Takımın performansından memnun değilim. 16. haftaya dek iyi oynadık. Ama o zamanki oyuncuların bir kısmı yok. Antalyaspor çok istekliydi ve mücadeleci bir oyun ortaya koydu. İlk maçta olduğu gibi kaleci de iyiydi. Antalyaspor, maçı istedi ve kazandı. Ben hakemler konusunda konuşmuyorum. Futbolcuların da bu konuda kafalarını yormamaları gerekir."

Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek de Galatasaray gibi güçlü bir rakibi yenmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Maçı izleyenlerin keyifli bir maç izlediklerini belirten Özdilek, "Anlamlı bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Böyle oyuncu grubuna sahip olduğum için de kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

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