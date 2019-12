Trabzonspor'da Beşiktaş karşısında oynanan futbol yönetimi memnun etmedi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Beşiktaş maçında beklenen futbolu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Sağlamcılık anlayışında güzel futbol beklemek zor. Eğer bir yerlere gelmek istiyorsak daha iyi olmak zorundayız" diye konuştu.



Trabzonspor'da Beşiktaş karşısında alınan 0 - 0'lık beraberlik yönetimi memnun etmedi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, derbi maçta oynanan futbolun sadece kendilerini değil, maçı izleyen herkesi memnun etmediğini belirterek, "Her iki teknik adamda biraz sağlamcılığa kaçınca güzel futbol olmadı. Bizim daha etkili futbol oynamamız lazım. Eğer hedeflediğimiz noktalara ulaşmak istiyorsak, daha iyi olmak zorundayız. Şu anda ligin henüz başı. Bu konuda hocamızın gerekli çalışmaları yapacağına inanıyoruz. Kadromuzun lig için yeterli olduğunu düşünüyoruz" dedi.





Hacısalihoğlu, Beşiktaş maçını kazanmayı çok istediklerini ancak bunu başaramadıklarını da ifade ederek, "Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ama Beşiktaş maçında bunu başaramadık. Ligde oynayacağımız derbi maçlar çok önemli. Bu maçlarda alınan sonuçlar ligin kaderini belirleyecek. Beşiktaş maçında aldığımız bir puan, hiç alamamaktan daha iyiydi. İlerleyen haftalarda bunu telafi edeceğimizi düşünüyorum. Bu hafta oynayacağımız Denizlispor maçı da bu açıdan önemli. Deplasmanda alacağımız üç puanla ligde yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.





Yattara konusunda ortaya atılan spekülasyonların can sıkıcı olduğunu da söyleyen Hacısalihoğlu, "Bu futbolcumuzun sakatlığı herkesin gözü önünde oldu. Hal böyleyken ortaya değişik dedikoduların atılması çok çirkin. Beşiktaş maçı sonrası dinlendiği için ilk idmana çıktı. Dün ise takımdan ayrı olarak çalıştı. Kalan günlerde takımla çalışacak. Bunun altında değişik gerekçeler aramak anlamsız. Şu anda Denizlispor maçına yetişecek gibi gözüküyor. Ama Beşiktaş maçı öncesindeki gibi ağrıları devam ederse bu futbolcumuzu riske etmeyiz. Bugüne kadar Yattara kendisine ne denildiyse harfiyen yerine getirdi" dedi.



Hacısalihoğlu, Senegalli kaleci Tony Sylva'nın FIFA tarafından verilecek olan geçici lisansının bu hafta içerisinde kesin olarak ellerine ulaşacağına inandıklarını da söyledi.





Hacısalihoğlu, ligin ilk üç maçında sergilediği performansla, adı bir çok kulübün transfer gündeminde anılmaya başlayan kaleci Tolga Zengin hakkında da net konuştu. Hacısalihoğlu, ne Tolga'nın Trabzon'dan ayrılma, ne de kendilerinin Tolga'yı satma gibi bir düşünceleri bulunmadığını belirterek, "Türkiye'deki transfer politikasını menajerler belirlediği için bu tür haberlerin çıkması normal. Ancak şu ana kadar bize Tolga konusunda resmi bir teklif gelmedi. Kendisi de zaten bir yere gitmek istemiyor. Bu tamamen iyi giden takım içerisinde bir takım huzursuzluklar çıkarmak için yapılan haberlerden bir tanesi" diye konuştu.



Hacısalihoğlu, halen bonservisi kendilerinde bulunan Ömer Rıza için de kendilerine gelen bir teklifin bulunmadığını belirterek, "Bu futbolcu Sivasspor'la anlaşmış olabilir. Ancak bonservisi hala bizde. Bu konuda bizimle bir görüşme yapılmadı. Futbolcuyla daha önce mahkemelik olduğumuz için iletişim sorunu var. Sivasspor bize bu futbolcu için resmi bir teklif yaparsa bunu değerlendiririz. Şu an için net bir bonservis bedeli belirlemedik. Bu konuda araştırmalar yapılacaktır" dedi.





Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal ligin ilk üç haftasında 11'de sahaya sürdüğü futbolcularda bir değişiklik yapmayarak, 'İdeal 11'im bu' mesajını verdi. Sadece Beşiktaş maçında sakatlığı nedeniyle Yattara'yı oynatmayarak, Tayfun'u sahaya süren Yanal'ın, bu hafta oynanacak olan Denizli maçında, Beşiktaş maçındaki 11'i bozması beklenmiyor. Yanal'ın ilerleyen haftalarda ise Isaac'i 11'e monte etmeyi düşündüğü öğrenildi. Sağbekte ise Tayfun ve Serkan arasında karar vermekte zorlanan Yanal'ın, mevcut 11'de zaman zaman oynamalar yapabileceği belirtildi. Yanal'ın ilk üç haftada en çok güvendiği futbolcu ise savunmadaki performansıyla tecrübeli futbolcu Song oldu.



DENİZLİ YOLCULUĞU YARIN



Öte yandan Turkcell Süper Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan bordo - mavililer, bu maç için yarın 19.45'te THY'ye ait özel uçakla Denizli'ye gidecek. Bordo - mavililer maçın ardından ise yine THY'ye ait özel uçakla 23.55'te Trabzon'a dönecek.