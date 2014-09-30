Daha iyi bir protez alabilmek için kesilen bacağını lamba yaptı

Hollanda’nın Spijkenisse kasabasında yaşayan 53 yaşındaki Leo Bonten kırılan bacağı yanlış tedavi sonucu enfeksiyon kaptığı için kesildi. Bonten sigortadan alacağı paranın ancak basit bir protez bacağa yeteceğini belirterek, daha gelişmiş bir protez için kesilen bacağından lamba yapıp “eksantrik bir milyonere” satmaya karar verdi.

NRC Reader’ın haberine göre, patolog Frank Van de Goot ve tasarımcı Willem Schaperkotter’ın katkılarıyla kesik bacağından lamba yapan Bonten, “lamba”sını yaklaşık 290 bin TL’ye satışa çıkardı.