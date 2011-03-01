-DAHA GÜZEL GÖSTEREN FOTOĞRAF MAKİNESİ TOKYO (A.A) - 01.03.2011 - Japonya'da, fotoğrafı çekilen objeleri daha güzel gösteren ve hatta fotoğraftaki yüzlere makyaj yapabilme imkanı getiren yeni dijital bir fotoğraf makinesi geliştirildi. Japon elektronik eşya üreticisi Panasonic Corp'un geliştirdiği LUMIX FX77 adlı fotoğraf makinesindeki, ''güzellik rötuşu'' düğmesi sayesinde dişlerinizi daha beyaz göstermeniz, cildinizdeki yarı şeffaflığı artırabilmeniz, gözlerinizin etrafındaki siyah halkalardan kurtulabilmeniz, yüzünüzü daha küçük gösterebilmeniz ve gözlerinizi daha iri hale getirebilmeniz mümkün olacak. Yeni fotoğraf makinesiyle isteyenlerin fotoğraftaki yüzlerine makyaj yaparak, yanaklarına allık, dudaklarına ruj ve gözlerine far sürmeleri artık mümkün hale geliyor. Fotoğraf makinesinin geliştirilmesinden sorumlu proje yöneticisi Akiki Enoki, yaptıkları araştırmalarda, müşterilerinin yaklaşık yüzde 50'sinin dijital fotoğraf makinesiyle çekilmiş fotoğraflardaki yüzlerinden memnun kalmadıklarını belirtmeleri üzerine harekete geçtiklerini belirtti. Enoki, ''Müşterilerimize, çektikleri fotoğraflardaki yüzlerinin beğenmedikleri kısımlarını düzeltebilme imkanını vereme fikri bu şekilde ortaya çıktı'' dedi. Fotoğraf makinesinin, resmi olarak ilan edilen satış tarihinden bir hafta önce satışa sunulduğu elektronik eşya satış şirketi Bic Camera'da en çok satan ürün haline geldiği bildirildi. Bic Camera satışlar temsilcisi Hiromi Honma, ''Bu yeni tip fotoğraf makinesi özellikle, oluşturdukları internet haber sitelerinde kendi fotoğraflarını kullanan gençler ile sadece bir adet kusursuz anı fotoğrafı çekmek isteyenler arasında çok rağbet görüyor'' dedi.