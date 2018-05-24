"Daha fazla sinyal gerekiyor, yoksa dolar/TL'de yükseliş kaçınılmaz olur"

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), TL'deki sert yükselişin önüne geçmek adına dün (23 Mayıs 2018) olağanüstü toplanarak 300 bp faiz artırımına gitti. Kurum tarafından yapılan açıklamada, yüksek enflasyona ve enflasyon beklentilerine değinilse de, piyasa volatilitesi ve kura ilişkin yorum yapılmadı.



Merkez'in bu hamlesinin ardından, yabancı yatırımcılardan Türkiye ekonomisine ve TL'ye ilişkin yorumlar yağdı.



Goldman Sachs



Merkez'in hamlesinin ardından Goldman'ın gönderdiği 23 Mayıs tarihli raporda, faiz artışının boyutunun, yalnızca 25 Nisan'daki toplantıdan bu yana TL'de gerçekleşen değer kaybının ardından gerçekleşecek ek enflasyonu telafi ettiği belirtildi.



Goldman'a göre, TCMB'nin bu adımının etkililiği, mali politikadan gelecek desteğe bağlı ve piyasalar, TCMB'den ekonomide istikrarı sağlamaya istekli olduğunu göstermesi için 7 Haziran'da düzenlenecek toplantıda daha fazla faiz artışı bekleyebilir.



UniCredit



Banka stratejisti Kiran Kowshik, Merkez'in faiz artırımının ardından TL'nin geçici bir toparlanma sergileyerek 4.40 dolar seviyesine gelebileceğini söyledi.



Bloomberg'in yaptığı sıralamaya göre, UniCredit, Dolar/TL 'de en doğru birinci çeyrek tahminine sahip ikinci kurumdu.



Kowshik, "Türkiye'deki genişleyen açıklar ve faizler karşısındaki düşük duyarlılık dikkate alınırsa, faiz artışlarının orta vadede lirayı desteklemesi pek mümkün değil" şeklinde görüş belirtti.



Wells Fargo



Şirketin Döviz stratejisti Erik Nelson, "Merkez'den enflasyonu aşağı çekmeye yönelik daha somut ve sürüdürülebilir sinyaller gelmedikçe TL'nin baskı altında kalmayı sürdürmesi muhtemel" şeklinde görüş belirtti.



Wells Fargo, daha sürdürülebilir adımlar atılmadığı takdirde TL'ye ilişkin kötümser görüşünü koruyacak. Şirketin ikinci çeyrek için dolar/TL tahmini ise 4.3 seviyesinde, ancak bu tahmine yönelik bazı yukarı yönlü risklerin mevcut olduğu belirtiliyor.



BBVA



Bankanın Döviz küresel müdürü Alejandro Cuadrado, Çarşamba günkü faiz artışının satışları yavaşlatmak için yeterli olacağını, ancak TCMB'nin güvenilirliğini geri kazanması için daha fazla faiz artırması gerektiğini belirtti.



BBVA, Merkez'den 250 bp'lik faiz artışı bekliyordu. Bankanın dolar/TL için ikinci çeyrek tahmini ise, 4.4 seviyelerinde.



Cuadrado, "Daha fazla sinyal gerekiyor, yoksa dolar/TL'de yükseliş kaçınılmaz olur" dedi.



Brown Brothers Harriman



Bankanın New York merkezli gelişen piyasa strateji yöneticisi Win Thin, 300 baz puanlık faiz artışının liradaki değer kaybının karşısında 'oldukça zayıf bir yanıt' olduğunu belirterek TCMB'nin tek hamlesinin bu olması durumunda kurda gerçekleşecek herhangi bir rahatlamanın geçici olmasının muhtemel olduğunu söyledi.



Thin'e göre, TCMB, faizi en az yüzde 20'ye çıkarmalıydı.



DBS



Philip Wee'nin de içerisinde bulunduğu DBS stratejistleri tarafından yazılan notta, Merkez'in olağanüstü toplanarak faiz artırmasıyla rekor düşük seviyeden yükselen kurun ardından TL için en kötü olanın geride kaldığı sonucuna varmak için çok erken olduğu belirtildi.



Notta, Türkiye'deki çift haneli enflasyona, cari ve mali açığa ve 24 Haziran'daki seçimlerin ardından Fitch'den gelecek kredi notu kararına değinildi.



TD Securities



Gelişen piyasa stratejisi yöneticisi Cristian Maggio, "TCMB, sıkılaşma ve enflasyon sıkıntısını çözme konularınad ciddiyse, bu hamle uygun. Ancak, TCMB'nin gerektiği durumda daha fazla adım atmak için hazır olması gerekiyor" dedi.