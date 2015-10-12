Daha fazla öğretmene ihtiyaç var



Giderek daha fazla sayıda okul çağında çocuğu bulunan aileler Almanya'ya taşınıyor. Mercator İkinci Dil Olarak Almanca ve Dil Eğitimi Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, kitlesel göç uzun vadede okul sistemini değiştirecek.

6-18 yaşları arasındaki göçmenlerin sayısının 2006'dan bu yana iki katına çıktığı kaydedilen araştırmada, sadece geçen yıl yurt dışından gelen çocuk ve gençlerin sayısının 22 binden 100 bine ulaştığı belirtildi.

Mercator Enstitüsü Direktörü Michael Becker-Mrotzek, yıllarca göçmen çocukların Alman okul sistemine nasıl entegre edileceği konusunun göz ardı edildiğini söyledi. Becker-Mrotzek, “Sayı giderek artıyor ve hızlı artış okullar ve eğitim personeli için büyük zorluklar içeriyor” dedi.

Araştırma sonuçlarına göre Almanca bilmeyen göçmen çocukların öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması için yeni metotların bulunması şart. Enstitü ayrıca eyaletlere çocukların standart okul eğitimine başlamadan önce ne kadar Almanca eğitimi alması gerektiğine dair kriterler oluşturma tavsiyesinde bulundu.

Araştırma çocukların geldiği ülkelerin de değiştiğini ortaya koydu. 2014'e kadar, öğrencilerin yüzde 60'ı Polonya, Romanya, Rusya, Bulgaristan ya da Sırbistan'dan gelirken, 2014'ten bu yana Suriye'den gelenlerin sayısı artıyor.