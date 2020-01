'Daha fazla acı çekmemem için dua edin'

T24

YDÜ Hastanesi doktorları, Denktaş'ın sağlık durumuyla ilgili basına yaptıkları açıklamada, 3. kez hastanede tedavi gören Rauf Denktaş'ın bu kez bünyesinin daha zayıf ve daha problemli geldiğini, ancak gerekenlerin yapıldığını ve ümit olduğunu açıkladı.Denktaş'ın tedavisinin, YDÜ Hastanesi hekimleri ile birlikte Girne Askeri Hastanesi'nden gelen bir doktorun da katılımıyla yürütüldüğünü belirten doktorlar, Denktaş'ın hastaneye geldiği ilk andan itibaren yoğun bakım ünitesine alındığını ifade ettiler.YDÜ Hastenesi Başhekimi Dr. Sevim Erkmen, Denktaş'ın, geçirdiği sıvı kaybı nedeniyle bazı sorunlar yaşadığını, ishal düzelme yoluna girerken dün itibarıyla ateşlenmesi, bugün de genel durumunda bozulma olduğunu belirtti.Erkmen, dahiliye, nöroloji, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, kardiyoloji ve Girne Askeri Hastanesi'nden bir doktorun da nezaretinde yapılan konsültasyonla organlarında yetersizlik tespit edildiğini söyledi.Denktaş'ın tedavisine başlandığını kaydeden Erkmen, ''Bu saat (16.30) itibariyle durumu daha iyi olmakla birlikte tabi ki ciddiyetini korumaktadır'' dedi.Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Mehmet Özmenoğlu da, Denktaş'ın genel durumunun kontrol altında olduğunu, gerekenin yapıldığını ifade ederek, dün gece ve bu sabah itibariyle uykuya eğilimin arttığını, uyarılara yanıt verdiğini kaydetti.Özmenoğlu, ''Organsızlık durumu şu anda toparlanmış gözüküyor'' diye konuştu.Göğüs Hastakları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Finn Rasmussen ise, Denktaş'ın daha önce YDÜ Hastaensi'ne iki kez yattığını ve benzer sorunları yaşadığını anımsatarak, Denktaş'ın bu gelişinde ''daha zayıf ve daha problemli'' gibi karşılarına çıktığını belirtti. Rasmussen, ''Ümit var mıdır? Tabi her zaman, biz ümidimizi kesmeyiz. Onun için gerekenler yapılmaktadır'' dedi.Rasmussen, durumu her ne kadar kritik olsa da ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.Dahili Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tümay Sözen de, ishalin normal bazı şahıslarda da dengesizlik yapabildiğine işaret ederek Denktaş'ın yaşı ve eskiden beri gelen sağlık sorunlarına rağmen iyi olduğunu dile getirdi.Denktaş'ın dün şaka dahi yaptığını, yemek istediği ve istemediği gıdaları da söylediğini, akşama doğru ateşinin çıktığını, uykuya meyilli hale geldiğini, çeşitli organlarda fonksiyon bozuklukluğunun oluştuğunu anlatan Sözen, şu an için gereken her şeyin yapıldığını kaydetti.Benzer sorunların daha öncede de yaşadığını, o sorunları atlattığını ifade eden Sözen, ''Umut ediyoruz bu sefer de atlatır'' dedi.Sözen, bir soru üzerine, daha önce de ''acaba kaybediyor muyuz'' dedikleri anları çok yaşadıklarını, Denktaş'ın hepsinin üzerinden geldiğini, Denktaş'ın yaşına ve bunca sağlık sorunlarına rağmen bünyesinin çok kuvvetli olduğunu kaydetti.Denktaş'ın hastaneye geldiğinden beri yoğun bakımda tedavi edildiğini belirten Sözen, kalp, böbrek ve karaciğerde yetersizlik olduğunu söyledi.Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş ve aile bireyleriyle çok sayıda seveni de hastanede bulunuyor.Eşini yoğun bakımda gören, duygusal anlar yaşayan Aydın Denktaş, AA muhabirine, eşinin ''Camiye gidin dua edin... Dua edin, daha fazla çekmeyeyim'' dediğini aktardı.Bu arda, KKTC Başbakan İrsen Küçük ve Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif ile Komutanlar da hastaneye gelerek, Denktaş'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.