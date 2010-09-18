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Dünya

''DAHA DEMOKRATİK TÜRKİYE'' NEW YORK (A.A)

18 Eylül 2010 10:10

-''DAHA DEMOKRATİK TÜRKİYE''  NEW YORK (A.A) - 18.09.2010 - ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times gazetesi, ''Türkiye'nin 12 Eylül'deki referandumda özgürlüklerini daha da güçlendirdiği'' ifadesine yer verdi. Gazetenin ''Daha Demokratik Türkiye'' başlıklı baş makalesinde, ''referandumda oy kullananların yüzde 58'inin ordunun politikaya karışmasını sona erdirme amacı taşıyan Anayasa reform paketini onayladığı, yüksek orandaki 'evet' oylarının Türkler'in darbelerden bıktığını ve seçilmiş siyasetçilerin görev başında olmalarını istediğini gösterdiği'' yorumu yapıldı. ABD Başkanı Barack Obama'nın da referandum sonucunu, ''Türk demokrasisinin zaferi'' olarak değerlendirmesinin haklı olduğu ifadesine yer verilen yazıda, Anayasa paketinde, 1980 darbesinden sorumlu olanların dokunulmazlıklarının geri çekilmesi, vatandaşların Anayasa Mahkemesine başvurabilmesi, kadın, çocuk ve yaşlılara yeni hakların garanti edilmesi gibi değişiklikler olduğu kaydedildi. Anayasa değişikliklerinin Meclis'e de bazı anayasal mahkemelerin yargıçlarını seçme rolü verdiği ifade edilen yazıda, bunun Batı demokrasilerinde normal olduğu ama sistemin çalışması için yasamanın iktidara yakın kişilerle doldurulmaması gerektiği görüşüne de yer verildi. Başbakan Erdoğan'ın ''Anayasa ve ekonomik reformcu olarak takdire şayan bir geçmişinin olduğu'' da vurgulanan yazıda, AB Komisyonu tarafından da desteklenen Anayasa paketinin geçmesinin Türkiye'nin anayasal olarak AB'ye girmeye hazır olduğunu gösterdiği, Avrupa'nın artık bu konuda bahane uydurmayı sürdüremeyeceği vurgulandı.

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