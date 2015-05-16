Daha çok sporcu koşsun diye çizgileri daraltıp kulvar sayısı artırdılar, Türk atleti yaktılar!

Daha çok sporcu yarışsın diye 6 kulvarlı pist, çizgiler daraltılarak 7 kulvarlıya çıkarıldı. Atletizmde yeni bir kulvar anlayışı icat eden yetkililer, burada koşarak olimpiyat barajını geçen Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı atlet Ramil Guliyev'i de yaktı.

Üniversite Sporları Federasyonu'nun Isparta'da düzenlediği Türkiye Üniversitelerarası Atletizm Pist Yarışmaları'nda Türk spor tarihinde eşine rastlanmayan bir skandal yaşandı.

Vatan gazetesinden Lütfü Özel'in haberine göre; kadınlarda 39, erkeklerde 46 üniversitenin katıldığı Üniversiteler Atletizm Pist Yarışmaları'a 100 metrede 52 atlet kayıt yaptırınca diğer yarışmalar için süre sıkıntısı meydana geldi. Bunun üzerine daha çok atlet pistte yer alsın ve böylece elemeler de bir an önce bitsin kararı alan İl Müdürlüğü ve federasyon yetkilileri, araya çizgi çekip kulvar sayısını bir tane daha artırdı.

Pist de kısa çıktı!

Bu şekilde elemelere çıkan atletler arasında bulunan Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi, Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı atlet Ramil Guliyev 10.16'lık derecesiyle olimpiyat barajını aşmayı başardı. Ancak konudan haberdar olan Atletizm Federasyonu yetkililer, derecenin Uluslararası Atletizm Federasyonu nezdine bir geçerliliği olamayacağını bildirince ortalık karıştı, yarış sonuçları iptal edildi. Böylelikle Türkiye, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na 100 metrede gönderebileceği bir sporcusundan mahrum kaldı.

Öte yandan aynı yarışta start çizgisinin de 7 cm. kısa yapıldığı belirlendi. Böylece yetkililerin 3. bir skandala daha imza atmış olduğu ortaya çıkmış oldu.