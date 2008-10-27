Daha çok şey değişir



Turkcell Süper Lig'de son 2 haftada aldığı sonuçlarla zirveden inen Trabzonspor'da, teknik direktör Ersun Yanal, kaybedilen puanların telafisinin olduğunu söyledi.



Şampiyonluk yarışının sürdüğünü ifade eden deneyimli teknik adam, ''Biz iyi bir takımız, ancak ayaklarımız yere basmalı'' diye konuştu.



Turkcell Süper Lig'de sahasında Gaziantepspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da, teknik direktör Ersun Yanal, ligin 8. haftasını geride bıraktıklarını ve ligde çok şeylerin değişebileceğini söyledi.



Ligin uzun bir maraton olduğunu ve rakiplerinin de kendilerinin puan kayıpları yaşayacağını ifade eden Yanal, ''Daha 8. haftadayız. Ligde çok şeyler değişecektir. Geçen yıla baktığınızda ligde 22-23 puanlık bir kayıpla şampiyon olundu. Her geçen yıl bu baraj düşüyor. Bir ligin tamamında yaklaşık 25 puan kayıpla şampiyon olunuyor. Bizi ve diğer rakipleri düşündüğümüzde, şu anda gerçekten hiçbir şey değişmedi'' diye konuştu.



Trabzonspor'un zirve yarışının devam ettiğini kaydeden Yanal, ''Sezon başında yeni bir takım oluşturuldu. Bu takım üzerine kaldırabileceği kadar yüklenmeli. Bir anda zafer çığlıkları atıp kendimizi olduğumuzdan daha fazla bir yerde görmek bize zarar verir. Ayaklarımız yere sağlam bassın. Biz iyi bir takımız. Bu takımı hedeflerine götürebilecek bir kurulum aşamasındayız. Eksiklerimiz var. Rakiplerimize göre avantaj ve dezavantajlarımız var. Bunları iyi değerlendirip önümüze bakmalıyız'' dedi.



''KUPADA GRUPTAN ÇIKIP FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ''



Yanal, kupada da hafta içinde yine Gaziantepspor ile bu kez deplasmanda karşılaşacaklarını dile getirerek, ''Kupada değişik bir gruba geldik, hedefimiz belli. Gruptan çıkmak ve final oynamak istiyoruz. Çok enteresan ve renkli bir gruptayız. Amacımız yine Gaziantep'te kazanmak olacak. Aynı şekilde sahaya çıkıp oynayacağız. Avantajlarımız var. Bu avantajları değerlendirebiliriz'' diye konuştu.





''YATTARA DEVREYE GİRECEK''



Yattara'nın uzun bir süreden sonra tekrar takıma katıldığını ifade eden Yanal, ''Zaman zaman mücadelesinde problem yaşadığını gözlemliyoruz. O da çok normal, uzun zamandır oynamıyor. O katılacak, devreye girecek. Diğer oyuncularımızı da kullanacağız. Isaac'i kullanacağız. Belki tek forvet oynayacağız. Zaman gelecek, belki oyun içerisinde dört forveti beraber kullanacağız'' dedi.



''KALECİLERİMİZDEN MEMNUNUM''



Gaziantepspor maçında ilk kez forma şansı bulan Senegalli kaleci Tony Sylva'nın bonservisinde yaşanan pürüz nedeniyle daha önce forma giyemediğini ifade eden Yanal, ''Sylva, deneyimli bir kaleci ve bu kaleciyi oynatmak için almıştık. Tolga, takımın kazandığı maçlar sonrasında devam etti. Ben çok fazlasıyla hatalı gol yediğini düşünmüyorum. Bu takımda nöbet değişebilir. Bugün Tolga oynayacaktır, yarın Sylva. Her kalecinin değeri bizde ayrı. Üç kalecimiz de milli takıma gidiyor. Üç kalecimizin de milli takıma gittiğini düşünürsek onlar bizim için önemli oyuncular. Hiçbirini kaybetmeye de niyetimiz yok'' şeklinde konuştu.

