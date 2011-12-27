-Daha çok harcayıp daha az biriktiriyoruz -Türkiye'nin yurt içi tasarruf oranı 10 yılda 3,2 puan azalarak yüzde 17,77'den yüzde 14,62'ye geriledi -2010 itibariyle yurtiçi tasarruf oranı en yüksek ülke yüzde 52,60 ile Çin oldu -Çin'in yurtiçi tasarruflarının GSYİH'ya oranı son 10 yılda 14,9 puan arttı. Çin, bu artışla aynı zamanda söz konusu dönemde yurtiçi tasarruf oranını en çok artıran ülke oldu -Çin'i yüzde 51,50 ile Lüksemburg, yüzde 51,39 ile Singapur ve yüzde 39,23 ile Malezya izledi -2010 itibariyle yurtiçi tasarruflarının GSYİH'larına oranı en düşük ülkeler ise yüzde 6,05 ile Makedonya ve yüzde 6,59 ile Yunanistan olarak belirlendi -10 yıllık süreçte yurtiçi tasarruf oranları en çok azalan ülkelerin başında Finlandiya geldi. Finlandiya'nın yurtiçi tasarruf oranı bu dönemde 9,87 puan azaldı -Söz konusu dönemde Rusya'nın tasarruf oranı 8,31, Kanada'nınki 6,35, Japonya'nınki 5,52, ABD'ninki 4,75, İngiltere'ninki 4,56 ve Fransa'nın yurtiçi tasarruf oranı da 3,93 puan geriledi ANKARA (A.A) - 27.12.2011 - Hülya Gündüzalp - Türkiye'de tüketim artıyor yurtiçi tasarruflar ise azalıyor. Ülkede yurtiçi tasarrufların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYİH) oranı son 10 yılda 3,2 puan azaldı ve 2010 itibariyle yüzde 14,62 oldu. Türkiye'nin yurtiçi tasarruflarının GSYİH'ya oranı 2000 yılında yüzde 17,77 düzeyinde bulunuyordu. AA muhabirinin Kalkınma Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2010 itibariyle yurtiçi tasarruf oranı en yüksek ülke yüzde 52,60 ile Çin oldu. Çin'in yurtiçi tasarruf oranı 2000-2010 döneminde 14,9 puan arttı. Kaydettiği bu artışla 10 yıllık süreçte yurtiçi tasarruf oranını en çok artıran ülke de yine Çin oldu. Çin'i 2010 itibariyle yüzde 51,50'lik tasarruf oranıyla Lüksemburg, yüzde 51,39 ile Singapur ve yüzde 39,23'lük tasarruf oranıyla da Malezya izledi. 10 yılda Lüksemburg'un yurtiçi tasarruf oranı 5,2 puan arttı, ancak Malezya'nın yurtiçi tasarruf oranı 6,85 puan geriledi. Yani Malezya yurtiçi tasarruf oranındaki bu azalışa rağmen 4'üncü sırada yer aldı. 2010 itibariyle yurtiçi tasarruflarının GSYİH'ya oranı en düşük ülkeler ise yüzde 6,05 ile Makedonya ve yüzde 6,59 ile Yunanistan olarak belirlendi. -En çok Finlandiya harcadı- 10 yıllık süreçte yurtiçi tasarruf oranları en çok azalan ülkelerin başında ise Finlandiya geldi. Finlandiya'nın yurtiçi tasarruf oranı bu dönemde 9,87 puan azalarak yüzde 30,67'den yüzde 20,80'e geriledi. Rusya'nın tasarruf oranı 8,31 puanlık azalışla yüzde 38,72'den yüzde 30,41'e, Kanada'nın yurtiçi tasarruf oranı 6,35 puanlık gerilemeyle yüzde 26,54'ten yüzde 20,19'a düştü. Bu dönemde Japonya'nın tasarruf oranı 5,52 puan azalarak yüzde 21,37'ye indi. ABD'nin yurtiçi tasarruf oranı 10 yılda 4,75 puanlık azalışla yüzde 17,03'ten yüzde 12,28'e, İngiltere'ninki yüzde 15,82'den yüzde 11,26'ya ve Fransa'nın yurtiçi tasarruf oranı da 3,93 puanlık azalışla yüzde 20,90'dan yüzde 16,97'ye geriledi. -Türkiye için beklenti yüzde 12- Bu arada Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yaptığı bir konuşmada 2011 yılında Türkiye'nin yurtiçi tasarruf oranının yüzde 12 düzeyinde olacağını ifade etmişti. -Tablo- 2000-2010 döneminde seçilmiş bazı ülkelerin yurtiçi tasarruflarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarına oranı (yüzde) şöyle; ÜLKELER 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gelişmiş Ekonomiler Almanya 22,62 22,42 22,66 21,84 22,52 22,42 23,79 26,36 25,56 21,45 22,66 Avusturya 24,30 23,90 24,74 23,95 26,53 26,55 27,42 28,93 28,99 25,74 26,64 Belçika 25,52 24,85 24,77 23,94 25,71 25,78 26,19 26,65 24,89 22,91 23,31 Danimarka 27,22 27,00 26,24 25,88 25,23 25,73 25,89 25,58 24,39 20,58 21,69 Finlandiya 30,67 30,53 29,06 26,40 26,51 25,94 26,02 28,01 26,09 20,69 20,80 Fransa 20,90 20,73 20,19 19,40 19,59 19,35 19,84 20,44 19,81 17,31 16,97 Hollanda 27,64 27,37 26,30 25,68 26,30 27,57 27,83 28,72 28,84 25,48 26,13 İngiltere 15,82 15,11 14,47 14,45 14,36 13,64 14,39 15,14 14,08 11,29 11,26 İrlanda 37,15 37,35 37,68 37,59 37,94 37,92 37,62 35,56 30,20 29,19 30,24 İspanya 23,15 23,83 24,51 25,01 24,28 24,20 24,60 24,26 23,33 22,27 20,83 İsveç 25,00 24,93 24,18 23,97 25,17 25,57 26,83 27,78 26,98 22,81 24,42 İtalya 21,69 21,94 22,08 21,27 21,43 20,64 20,86 21,62 20,54 18,47 18,35 Lüksemburg 46,30 43,30 43,54 45,91 45,94 47,99 51,11 53,22 52,83 49,30 51,50 Portekiz 16,80 17,07 16,91 16,23 15,72 14,18 14,42 14,83 13,08 12,41 11,83 Yunanistan 9,82 21,72 21,16 23,65 12,45 10,70 9,84 9,93 7,67 5,31 6,59 Diğer Gelişmiş Avrupa Ekonomileri Çek Cumh. 26,45 27,01 26,48 24,89 27,58 28,85 30,21 31,99 29,86 27,30 27,36 Estonya 24,78 25,44 24,93 25,66 26,01 27,29 28,45 28,63 25,31 26,12 29,77 GKRY 19,17 18,50 17,20 16,16 17,72 17,35 17,01 15,96 13,48 12,06 12,00 İzlanda 15,96 20,22 19,75 16,71 17,87 15,93 17,40 18,35 21,91 22,45 22,82 İsviçre 29,04 28,00 27,83 27,32 27,92 28,33 30,36 32,23 32,51 30,67 31,07 Malta 15,59 12,92 16,66 14,79 13,32 15,61 17,13 19,63 16,29 14,52 17,29 Norveç 37,48 35,94 32,30 31,13 33,49 37,64 40,05 38,96 41,03 33,57 34,64 Slovakya 23,49 21,52 21,88 22,78 23,62 24,29 24,00 26,81 25,80 19,10 22,13 Slovenya 23,81 23,92 24,95 24,96 26,14 26,65 28,34 30,05 28,71 23,94 23,19 Diğer Gelişmiş Ekonomiler ABD- 17,03 15,68 14,69 14,19 14,51 14,57 14,82 14,53 13,12 11,91 12,28 İsrail 20,32 17,38 15,10 16,53 17,37 18,52 19,30 18,67 17,49 19,10 17,91 Japonya 26,89 25,39 24,37 24,48 24,97 24,95 25,04 25,37 23,70 2050 21,37 Kanada 26,54 24,99 24,23 24,22 24,83 25,16 24,65 24,77 24,68 19,58 20,19 Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri Avustralya 23,95 23,71 23,91 24,01 24,32 25,99 26,54 27,09 29,18 27,29 28,65 G. Kore 33,28 31,34 30,66 32,19 34,07 32,34 31,02 30,92 29,99 29,93 32,17 Hong Kong 31,90 29,82 31,13 31,16 30,70 33,00 33,13 31,76 30,70 28,77 29,32 Singapur 47,17 42,25 41,43 42,72 47,03 49,38 51,18 53,64 49,52 49,15 51,39 Tayvan Yeni Zelanda 22,99 24,43 23,81 23,55 23,68 22,48 21,74 23,01 21,23 20,37 21,35 Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler AB Ülkeleri(2) 12,64 10,82 11,59 10,83 11,28 12,46 14,55 14,38 17,03 20,53 23,02 Bulgaristan 16,06 16,15 15,90 15,64 17,02 19,25 17,75 19,75 20,89 19,23 19,85 Letonya 12,56 13,68 14,98 16,05 15,62 16,79 16,16 17,53 14,96 9,22 14,90 Litvanya 26,01 25,77 23,70 20,71 23,15 21,94 22,93 24,63 24,26 24,41 25,78 Macaristan 18,43 17,11 15,16 16,05 17,72 18,53 19,25 21,57 20,42 20,16 19,74 Polonya 14,07 14,59 16,38 14,49 14,68 13,12 14,44 17,08 18,22 19,23 21,07 Romanya AB Adayı Ülkeler Hırvatistan 15,45 17,27 16,88 18,57 19,60 19,82 21,13 21,33 22,43 23,12 22,87 Makedonya 7,36 5,16 0,48 2,70 1,88 4,31 3,67 6,20 1,52 4,34 6,05 TÜRKİYE 17,77 19,21 19,25 16,55 16,76 16,49 17,14 15,91 17,35 13,83 14,62 Diğer Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler Arjantin 16,88 16,93 25,87 25,36 26,05 26,75 28,56 28,50 28,90 26,55 27,77 Brezilya 16,49 16,71 17,71 18,68 20,99 19,81 19,66 19,85 20,88 16,45 18,26 Çin 37,70 38,61 40,39 43,14 45,55 47,07 49,32 50,53 51,62 51,83 52,60 Endonezya 31,82 29,96 25,12 23,73 24,91 27,53 28,70 28,11 30,95 31,68 34,24 Güney Afrika 18,87 19,01 19,78 18,38 18,22 17,48 17,15 18,41 19,66 18,13 19,39 Hindistan 23,69 23,26 24,94 27,04 29,92 30,83 32,00 32,75 30,60 3027 31,31 İran 38,47 37,87 41,94 43,27 42,92 43,33 43,83 48,14 Malezya 46,08 41,84 42,03 42,46 43,42 42,82 43,09 42,15 42,48 35,98 39,23 Meksika 21,79 18,61 18,79 21,43 22,97 22,67 24,68 24,74 24,53 21,77 23,54 Mısır 12,94 13,41 13,64 14,30 15,58 15,71 17,11 16,27 16,74 12,43 Pakistan 15,98 15,94 16,49 17,35 17,61 15,21 14,15 15,37 11,02 11,43 10,50 Rusya 38,72 34,47 30,95 32,05 32,97 33,57 33,88 33,16 34,24 25,84 30,41 S. Arabistan 37,46 34,69 37,08 41,82 45,94 51,32 50,13 48,47 53,47 36,16 Tayland 32,54 31,39 31,68 32,13 32,21 31,26 32,42 34,40 32,50 31,35 33,30 Avro Bölgesi 22,74 22,71 22,69 22,17 22,46 22,29 22,92 24,01 23,05 20,25 20,49 (HAG-ECN)