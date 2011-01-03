Daha az taşıt vergisi ödemek mümkün!

T24 - Motorlu Taşıtlar Vergisi mükelleflerinin aracın kasko değeri üzerinden indirimli vergi ödemesi mümkün.



Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksidinin ödeme süresi bugün başladı.

Hürriyet yazarı Şükrü Kızılot, Motorlu Taşıt Vergisi'ni daha az ödemenin yolunu bugün köşesinde okurlarıyla paylaştı. İşte Kızılot'un kaleminden indirimli vergi ödemenin yolu:

Yaklaşık 14 milyon taşıt sahibini ilgilendiren "2011 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi" belli oldu.

2011 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi, bir önceki yıl vergisinin "yeniden değerleme oranına göre" yüzde 7.7 oranında yükseltilmesi suretiyle belirlendi. Başka bir anlatımla, 2011 yılıda Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 7.7 zamlandı.



Kim, kaç TL vergi ödeyecek?

- Otomobil, cip ve motosikletler ile minibüslerin vergisi, taşıtın yaşı ve motor silindir hacmine bakılarak hesaplanıyor.

- Otomobi ve ciplerin 2011 yılı vergisi en düşük 48 TL, en yüksek 15 bin 820 TL olarak belirlendi.

- Kamyon ve kamyonetlerin vergisi, taşıtların ağırlığı ve yaşına göre belirleniyor. Bu taşıtların 2011 yılı vergisi, en düşük 155 TL, en yüksek 2 bin 369 TL.

- Otobüslerin vergisi ise oturma yeri sayısına ve yaşına göre belirleniyor. Otobüslerin 2011 yılı vergisi en düşük 346 TL, en yüksek 2 bin 105 TL.



Daha az vergi ödemek ister misiniz?

"Kim istemez ki?" dediğinizi duyar gibiyim. Otomobil ve cip vergileri yaklaşık 7.5 milyon vatandaşı ilgilendirdiği ve her yıl değiştiği için, okuyucularımız o yılın Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarını ve "indirimli vergi avantajını" her yıl sorarlar biz de açıklarız.



Daha az vergi

2011 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin birinci taksidi, Ocak ayı sonuna kadar ödenecek. Verginizi ödemeden önce, "daha az vergi ödeme" avantajını bilmenizde fayda var.



Kısaca özetleyelim

1- Otomobil ya da cipinizin, kasko değerinin yüzde 5'ini hesaplıyorsunuz.

2- Tablodaki sütunda gözüken, vergi ile kıyaslıyorsunuz.

3- Tarifedeki MTV, kasko değerinin yüzde 5'inin altında ise, yapacağımız birşey yok. Tarifeye göre MTV'yi ödeyeceksiniz.

4- MTV tutarı, kasko değerinin yüzde 5'inden fazla ise, bir alt kademedeki vergiyi ödüyorsunuz. (Bir alt kademede vergi de kasko değerinin yüzde 5'inden fazla ise ikinci alt kademeye inebiliyorsunuz).



Başvuru şart

-2011 yılında indirimli MTV tarifesinden yararlanabilmek için, yetkili sigorta acenteleri tarafından düzenlenen 'bildirim formu' ile vergi dairesine başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvuruda bulunmayanlar, bu avantajdan yararlanamıyorlar.

-Araçlarını, kasko sigortası yaptırmayanlar da 'MTV indirimi' uygulamasından yararlanamıyorlar





