'Daha az insan' Facebook'u haber almak için kullanıyor

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, WhatsApp gibi uygulamaların popülerleşmesiyle, daha az sayıda kişi Facebook'u haber almak ve haberleri tartışmak için kullanmaya başladı.

Oxford Üniversitesi'ndeki Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün yıllık Dijital Haber Raporu, YouGov'un 37 ülkedeki 74 bin kişiyle internet üzerinden yaptığı ankete dayanıyor.

Kullanıcıların mahremiyet kaygıları ve tartışmaların "zehirli doğası" ile birlikte, Facebook'un algoritmasını değiştirip haber paylaşımlarına daha az öncelik vermesinin düşüşte etkili olduğu vurgulandı.

Araştırmada gençlerin, haberleri mahrem bir ortamda tartışma arzusunun büyümesiyle haber için Whatsapp, Instagram ve Snapchat uygulamalarını kullandıkları belirtildi.

Haberlere WhatsApp üzerinden ulaştıklarını söyleyenlerin sayısı son 4 yılda 3 kat arttı ve yüzde 15'e yükseldi. Araştırmada "Kamuya açık sosyal medya sitelerinde açıkça görüş paylaşmanın tehlikeli olabildiği Malezya ve Türkiye gibi ülkelerde oranın çok daha fazla olduğu" belirtildi.

Araştırmanın Başyazarı Nic Nexman: "Haberleri paylaşmak ve tartışmak için mesajlaşma uygulamaları gibi daha kişisel, özel yerlere geçiş görüyoruz. Bu insanlara ne zaman ve nasıl etkileşimde bulunacakları üzerinde daha fazla kontrol veriyor. Ancak kamusal alanda tartışma ve haberin dağıtımını daha parçalı ve muğlak bir hale geçiriyor" dedi.

Facebook'u haber almak ve tartışmak için kullanma eğilimi birçok ülkede azaldı. Örneğin ABD'de Facebook üzerinden haber tüketimi geçen yıla kıyasla yüzde 9 azaldı.

Grup çalışmalarında Facebook'taki haber tartışmalarında sergilenen tavrın da azalmada rol oynadığı görüldü.

İngiltere'de yaşayan bir denek "Facebook'u geçen birkaç yılda siyasi manzaranın çok değişmiş olması nedeniyle çok fazla kullanmayı bıraktım. Herkesin, her konuda bir fikri var" dedi.

Sahte haber konusundaki kaygıların sürdüğü görüldü ve katılımcıların yüzde 54'ü bu konuda endişeli olduklarını söyledi.

Bu oran özellikle, siyasi görüşlerdeki bölünmelerin ve sosyal medya kullanım oranının çok olduğu ABD, Brezilya ve İspanya gibi ülkelerde daha yüksek çıktı.

Genel olarak habere güven oranı yüzde 44 oldu, ancak deneklerin sadece yüzde 34'ü arama yaparak bulunan haberlere güvendiklerini söyledi.

Ayrıca, Katılımcıların sadece yüzde 23'ü sosyal medyadaki haberlere güvendiklerini belirtti.

Görüş belirtenlerin dörtte üçü de, tamamen uydurulmuş haberlerin yanı sıra taraflı ve yanlış haberleri de sahte haber olarak gördüklerini söyledi.

Çoğu gazete, haber sitesi ve televizyon, abonelik sistemine geçmeyi düşünüyor. Ancak kullanıcıların bunu nasıl karşılayacağı konusunda farklı işaretler var.

En çok İskandinav ülkelerinde yaşayanlar haber için para ödeyerek abonelik satın almaya hazır olduğunu söylüyor.

Diğer ülkelerdeyse abone sayısının pek artmadığı, ancak Trump ve başkanlığı dönemindeki dramatik olayları takip etme arzusunun artmasıyla büyüyen abonelik talebinin sürdüğü vurgulandı.

Çoğu katılımcı gazetecilik sektörünün karşılaştığı mali problemlerin farkında olmadıklarını söyledi, ancak farkında olmaları durumunda abonelik ücreti ya da bağışta bulunabileceklerini ifade etti.

Raporda yapılan diğer tespitler :