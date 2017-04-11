Daha az infaz daha fazla idam cezası

Uluslararası Af Örgütü 2016 yılı idam cezaları ve infaz oranlarına dair yıllık raporunu yayımladı. Örgütün raporuna göre, 2016 yılında dünya genelinde idam cezası infaz oranları üçte birden fazla oranda azaldı. Raporda buna karşın idam cezalarında ise artış kaydedildiğine dikkat çekildi.

Örgütün verilerine göre, 2016 yılında 1031 idam cezası infaz edildi. Bu oranın 2015 yılında 1634 olduğu ve rekor sayıya ulaştığına yer verildi.

Af Örgütü'nün yıllık raporunda ayrıca her ne kadar idam cezasının uygulandığı ülke sayısı 61'den 55'e düşmüş olsa da, idam cezaları sayısının 3 bin 117'ye yükseldiğine dikkat çekildi.

Af Örgütü'nün yıllık raporuna göre infazların yüzde 87'si 567 infazla İran'da gerçekleşti. İran'ı 154 infazla Suudi Arabistan, 88 infazla Irak ve 87 infazla Pakistan izledi. Ancak örgüt, bu dört ülkeden de fazla sayıda infazın Çin'de gerçekleştirilmiş olduğunu tahmin ediyor.

Af Örgütü, idam cezalarını 'devlet sırrı' olarak kabul eden Çin'in resmi verilerine ulaşamadığından, bu verileri raporuna aktaramıyor. Ancak örgüt, Çin'de 2016 yılında, 2015 yılına oranla daha fazla idam cezasının infaz edildiğini tahmin ediyor.

ABD ilk kez ilk beş dışında

İdam infaz ve cezalarının araştırıldığı raporun sonuçlarına göre bu yıl ABD 2006 yılından bu yana ilk kez en fazla idamın infaz edildiği ilk beş ülke arasına girmedi. Raporda, ABD'de infaz edilen idam cezası oranlarının yüzde 30'dan yüzde 20'ye gerilediği bilgisi paylaşıldı. Buna göre ABD’de, 1991 yılından bu yana en az infaz gerçekleşti. Örgüt, infazlarda kullanılan zehirli iğnelerin içindeki kimyasalların tedarik edilmesi sırasında yaşanan sıkıntıların, azalmada etkili olduğuna yer verdi.

İki ülke daha idamdan vazgeçti

Örgüt raporunda yer alan verilere göre, 2016 yılında Nauru ve Benin'de de idam cezasının kaldırılması sonrası dünya genelinde idam cezası olmayan ülke sayısı 141'e yükseldi.

Bu ülkelerin 104'ünde idam cezası tamamen kaldırıldı. Yedi ülkede idam cezası ancak savaş suçu ya da askeri yasaların çiğnenmesi durumunda uygulanabiliyor. 30 ülkede ise idam cezası uygulamada kaldırılmış ancak yasada geçerliliğini korur durumda.

Merkezi Londra'da olan Uluslararası Af Örgütü yıllık raporuyla aynı zamanda idam cezası uygulanan ülkelere acil ve uzun süreli bir moratoryum çağrısı yapıyor.

Örgüt, idam cezalarının hapis cezalarına dönüştürülmesini talep ediyor. Af Örgütü bu yıl da bir kez daha idam cezasını kaldırmayan ülkelere, gerçek sayıları yansıtan infaz ve idam cezası verilerini paylaşma çağrısını yineledi.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AFP, GA/BÖ