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DAĞPINAR BELEDİYE BAŞKANI SERBEST KARS (A.A)

08 Aralık 2010 13:56

-DAĞPINAR BELEDİYE BAŞKANI SERBEST  KARS (A.A) - 08.12.2010 - Kars'ta, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Digor ilçesi Dağpınar beldesi Belediye Başkanı Ayhan Erkmen, serbest bırakıldı.  Dün, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Erkmen, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme, Erkmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koydu.  Kars'ta, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, dün evi ve makamında arama yapılan Dağpınar Belde Belediye Başkanı Ayhan Erkmen gözaltına alınmıştı.

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