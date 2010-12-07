-DAĞPINAR BELDESİ BELEDİYE BAŞKANI ERKMEN GÖZALTINA ALINDI KARS (A.A) - 07.12.2010 - Kars'ta, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, Digor ilçesi Dağpınar beldesi belediye başkanı Ayhan Erkmen gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, jandarma ve polis ekipleri, Dağpınar beldesi belediye başkanı Ayhan Erkmen'in makamında ve evinde yaptıkları aramayı tamamladı. Erkmen'in Cumhuriyet Caddesi'ndeki evinde yapılan yaklaşık 8 saatlik aramanın ardından jandarma, evdeki CD, kitap ve bilgisayar hard diskinin kopyasını aldı. Gözaltına alınan Erkmen, yoğun güvenlik önlemleri altında, sivil araçla Digor Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. Evin önünde bekleyen bir grup BDP'li, Erkmen'e alkışla destek verdi. BDP İl Başkan Yardımcısı İdris Ağbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Arkadaşımızın evinde yapılan aramanın nedeni terör örgütü üyesi olduğu şüphesi. Bununla ilgili delil bulunamadığı için evini arayıp talan edip delil ele geçirmeye çalıştılar'' dedi. Ayhan Erkmen'in avukatı Kahraman Özçağın, ''seçim öncesi temizlik operasyonu yapıldığını'' iddia etti. Erkmen'in Dağpınar beldesinde ikamet eden babasının evinde ve Digor ilçesindeki bir yakının evinde da arama yapıldığı bildirildi.