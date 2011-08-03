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Ekonomi

DAGONG ABD'NİN KREDİ NOTUNU "A"YA DÜŞÜRDÜ PEKİN (A.A)

03 Ağustos 2011 15:00

-DAGONG ABD'NİN KREDİ NOTUNU "A"YA DÜŞÜRDÜ PEKİN (A.A) - 03.08.2011 - Çin kredi derecelendirme kuruluşu Dagon, ABD'nin kredi notunu ''A+''dan ''A''ya düşürdü.  Kuruluştan yapılan açıklamada, ABD'nin borçlanma tavanının yükseltilmesinin, ülkenin borcunun artmasının ekonomiyi geri bıraktığı olgusunu değiştirmediği belirtildi.   Kuruluşun kredi notunu düşürmesi, ABD'de borçlanma tavanının yükseltilmesine karşın dünya genelindeki karamsarlığı yansıtıyor.  Çin Merkez Bankası Başkanı Zhou Şiaochuan da ABD'yi borç sorununun çözümünde sorumlu davranmaya çağırarak, ABD piyasasındaki belirsizliğin, uluslararası para sistemine zarar vereceğini ve küresel büyümenin etkileneceğini belirtti.     Pekin yönetimi, 3,2 trilyon dolarlık döviz rezervlerinin yaklaşık üçte ikisini ABD doları olarak tuttuğu için bu konuda defalarca ABD hükümetine çağrıda bulundu.  ABD'nin borç sorunun çözümündeki ilerlemeyi memnuniyetle karşılayan Zhou, ABD hazine kağıtlarına olan güveni artırmak için ''somut ve sorumlu'' önlemler alınması çağrısında bulundu.  ABD'nin aldığı önlemlerin ayrıntılarını inceleyeceklerini belirten Zhou, ayrıca, bunların uygulanmasını da yakından takip edeceklerini kaydetti. ABD hazine kağıtlarının getirisi, dünya genelindeki diğer finansal varlıkları fiyatlandırmada sıklıkla gösterge olarak kullanıldığından, bu kağıtlardaki hızlı değişiklikler, diğer piyasaları ve borçlanma maliyetlerin artırabiliyor. Bazı Çinli ekonomistler, ABD'nin harcamaları kesme planının ABD ekonomisindeki toparlanmanın yavaşlayabileceği anlamına gelebileceğini, bunun da Çin'in ekonomik büyümesine zarar verebileceğini ifade ediyorlar.

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