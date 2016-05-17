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Dünya
Deutsche Welle

Dağlık Karabağ'da tam kapsamlı ateşkes için anlaşma

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, Dağlık Karabağ'da ateşkesin kapsamının genişletilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

17 Mayıs 2016 11:58


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi. Liderler, ABD, Rusya ve Fransa'nın arabuluculuğunda görüştü.

Liderler ateşkesin iyileştirilip kapsamının genişletilmesini kararlaştırdı. Ayrıca ateşkesin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT) tarafından denetlenmesi konusunda uzlaşmaya varıldı.

Yeni müzakere turu haziranda

Soruna kalıcı ve barışçıl bir çözüm bulunması amacıyla haziranda yeni bir müzakere turuna başlama kararı alındı.

Dağlık Karabağ'da nisan ayı başında başlayan çatışmalarda her iki taraftan en az 110 asker ve sivil hayatını kaybetti.

On yıllardır çözüm bekleyen kriz

SSCB eski cumhuriyetleri Azerbaycan ve Ermenistan arasında on yıllardır Dağlık Karabağ nedeniyle gerginlik sürüyor. Dağlık Karabağ 1990'lı yılların başında Ermenistan'ın desteğiyle Azerbaycan'dan bağımsızlığını ilan etmişti.

1988 – 1994 yılları arasında yaşanan savaşta 30 bine yakın kişi can vermişti. Rusya, Dağlık Karabağ krizinde Ermenistan'ın hamisi konumunda.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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