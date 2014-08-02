T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Dağlık Karabağ’da çatışma

Dağlık Karabağ bölgesinde, Ermeni askerler ile Azerbaycanlı askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmada hayatını kaybeden askerler olduğu bildirildi.

02 Ağustos 2014 17:15


Çatışmaların ardından Ermenistan ile Azerbaycan birbirine sınır ihlali suçlamasında bulundu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni ‘keşif ve sabotaj' gruplarının sınırdaki birliklere saldırıda bulunduğu ifade edildi. Azerbaycanlı askerlerin gece saldırılara karşı savunmaya geçtiği ve bu sırada dört askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Dağlık Karabağ yönetimi ise bir Ermeni askerin, üç de Azerbaycanlı askerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yönetim, Bakü'ye ‘sabotaj teşebbüsü' suçlamasında bulundu.

Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesinde sık sık çatışmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde taraflar arasında çıkan çatışmalarda her iki taraftan da çok sayıda asker hayatını kaybetmişti.

Dağlık Karabağ, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Azerbaycan topraklarına katılmıştı. Ermenistan'ın bölge toprakları üzerinde hak iddia etmesi 1988 yılında savaşa yol açmış ve 1994 yılında imzalanan ateşkese kadar 30 bin kişi hayatını kaybetmişti. Dağlık Karabağ, ihtilafın sonucu olarak bağımsızlık ilan etmiş, ancak Ermenistan tarafından dahi tanınmamıştı. İhtilafın çözümü için yıllardan bu yana devam eden uluslararası çabalar şu ana kadar sonuçsuz kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Dağlık KarabağErmeniAzerbaycanlıErmenistanAzerbaycanBakü Savunma BakanlığıKarabağBaküKarabağ Sovyetler BirliğiDeutsche Welle Türkçe Afp BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24