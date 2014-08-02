Dağlık Karabağ’da çatışma



Çatışmaların ardından Ermenistan ile Azerbaycan birbirine sınır ihlali suçlamasında bulundu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni ‘keşif ve sabotaj' gruplarının sınırdaki birliklere saldırıda bulunduğu ifade edildi. Azerbaycanlı askerlerin gece saldırılara karşı savunmaya geçtiği ve bu sırada dört askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Dağlık Karabağ yönetimi ise bir Ermeni askerin, üç de Azerbaycanlı askerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yönetim, Bakü'ye ‘sabotaj teşebbüsü' suçlamasında bulundu.

Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesinde sık sık çatışmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde taraflar arasında çıkan çatışmalarda her iki taraftan da çok sayıda asker hayatını kaybetmişti.

Dağlık Karabağ, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Azerbaycan topraklarına katılmıştı. Ermenistan'ın bölge toprakları üzerinde hak iddia etmesi 1988 yılında savaşa yol açmış ve 1994 yılında imzalanan ateşkese kadar 30 bin kişi hayatını kaybetmişti. Dağlık Karabağ, ihtilafın sonucu olarak bağımsızlık ilan etmiş, ancak Ermenistan tarafından dahi tanınmamıştı. İhtilafın çözümü için yıllardan bu yana devam eden uluslararası çabalar şu ana kadar sonuçsuz kaldı.