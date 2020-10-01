Dağlık Karabağ: Times'a göre Ermenistan, Rusya'dan müdahale etmesini isteyebilir

Haberde Pazar gününden bu yana Ermeni ve Azeri güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda, aralarında sivillerin de bulunduğu onlarca kişinin öldüğü belirtiliyor.

Dağlık Karabağ sorununun geçmişini kısaca özetleyen Times, uluslararası alanda Azerbaycan toprağı olarak kabul edilen bölgenin 1994'teki savaştan bu yana Ermenilerin denetiminde olduğunu hatırlatıyor.

Gazete, Ermenistan'ın bir savaş uçağının Türk F-16'sı tarafından Ermeni hava sahasında düşürüldüğünü iddia ettiğini söylüyor ve Türkiye'nin bunu "ucuz bir propaganda" diyerek reddettiğini vurguluyor.

"Azerbaycan'ı hem müzakere masasında hem cephede destekleyeceğini ilan eden NATO üyesi Türkiye, güçlerinin çatışmalara doğrudan karıştığını reddediyor" diyen Times, Ermenistan'ın Rusya'nın önderliğindeki, eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri'nden oluşan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi olduğunu vurguluyor.

Paşinyan: Yardım isteyebiliriz

Times, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin ile görüştüğünü bildirirken, Paşinyan'ın ülkesinin silahlı güçlerinin Dağlık Karabağ'ı savunma kabiliyetine sahip olduğunu söylemesine karşın, çatışmalar daha da şiddetlenirse KGAÖ'den yardım isteyebileceğini belirttiğini aktarıyor.