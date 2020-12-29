Dağlık Karabağ için kurulan Türk-Rus Ortak Merkezi'nde görev yapacak askeri personel Azerbaycan'a gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dağlık Karabağ için kurulan Türk-Rus Ortak Merkezi'nde görev yapacak personelin Azerbaycan'a gittiğini açıkladı.

Akar, "Ortak Merkez'in inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general, 35 subayımız derhal göreve başlayacak" dedi.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir buçuk ay devam eden çatışmaların ardından 9 Kasım'da ateşkes anlaşması imzalandı.

Türkiye ile Rusya'nın ateşkesi gözlemlemek üzere Ortak Merkez oluşturmasını öngören anlaşma da 11 Kasım'da imzalanmıştı.