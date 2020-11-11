Dağlık Karabağ'da görev yapacak Rus askerleri Ermenistan'a ulaştı

Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanan anlaşma uyarınca Dağlık Karabağ’da görev yapacak Rus barış gücü askerleri Ermenistan'a ulaştı.
Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı askerleri taşıyan 12 adet İl-76 uçağının Ermenistan'a indiğini duyurdu. Açıklamada, "Rus barış gücü kumandanlığından subaylar ve 15. Barış Gücü Tugayı askerlerini taşıyan İl-76 askeri nakliye uçakları Ermenistan’a indi" denildi.
Uçakların 200’den fazla barış gücü askerlerinin yanı sıra, çeşitli askeri malzeme ve zırhlı personel taşıyıcılarını Ermenistan’a ulaştırdıkları aktarıldı.
Daha önce, gün içinde VTA İl-76 askeri nakliye uçağı, Rus barış gücü komutanlarını Ermenistan’ın Erebuni havaalanına ulaştırmıştı.