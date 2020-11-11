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Dünya

Dağlık Karabağ'da görev yapacak Rus askerleri Ermenistan'a ulaştı

Dağlık Karabağ'da barış gücü olarak görev yapacak Rus askerleri ile askeri araçları taşıyan uçaklar Ermenistan'a indi

11 Kasım 2020 09:32

Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında  imzalanan anlaşma uyarınca Dağlık Karabağ’da görev yapacak Rus barış gücü askerleri Ermenistan'a ulaştı.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı askerleri taşıyan 12 adet İl-76 uçağının Ermenistan'a indiğini duyurdu.  Açıklamada, "Rus barış gücü kumandanlığından subaylar ve 15. Barış Gücü Tugayı askerlerini taşıyan İl-76 askeri nakliye uçakları Ermenistan’a indi" denildi.

Uçakların 200’den fazla barış gücü askerlerinin yanı sıra, çeşitli askeri malzeme ve zırhlı personel taşıyıcılarını Ermenistan’a ulaştırdıkları aktarıldı.

Daha önce, gün içinde VTA İl-76 askeri nakliye uçağı, Rus barış gücü komutanlarını Ermenistan’ın Erebuni havaalanına ulaştırmıştı.

 

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